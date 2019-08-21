Mastercard планирует к запуску российский сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу. В создании будет использован другой сервис платежной системы — Mastercard Hub, который хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к счету.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», — говорят РБК в пресс-службе Mastercard. Сервис будет доступен для держателей карт данной платежной системы, которые выпущены банками-участниками проекта. Для совершения перевода клиент должен будет зарегистрировать карту в системе Mastercard Hub через мобильное приложение, выбрать опцию переводов по номеру, ввести номер получателя, сумму перевода и указать, что он осуществляется за рубеж.

Уже сейчас эксперты предрекают возможную конкуренцию подобного сервиса с Системой быстрых платежей Центробанка. ««Международные платежные системы давно задумались о переводах по номеру телефона, однако их планам помешала запущенная в начале 2019 года Система быстрых платежей Банка России, которая также позволяет совершать переводы по номеру телефона и работает с гораздо большим числом банков. Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении», — говорят они.

Но у системы есть и минусы, заключающиеся в востребованности и ограниченности аудитории держателей карт Mastercard — поэтому она не подходит трудовым мигрантам. Кроме того, ниша денежных переводов плотно занята другими ее игроками, а сами переводы между владельцами карт во многих странах не так популярны, как в России — отечественные банки не могут гарантировать, что банк-получатель примет такой перевод.

Также эксперты опасаются, что система будет использоваться для оплаты серого импорта из Китая и Средней Азии. «Платежная система может избежать проблем, если установит адекватные и соответствующие законам лимиты на перевод и дополнительно инвестирует в механизмы реагирования на риски», — считают они.

Напомним, ранее стало известно, что российские банки рассмотрят возможность блокировать карты при зачислении подозрительных средств. Изменения затруднят вывод денег по «купленным» банковским картам, а также позволит замораживать суммы, украденные у клиента мошенниками. Соотвествующие поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону Ассоциация банков России рассмотрит 27 августа. Предполагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя замораживать денежные средства, украденные мошенниками.