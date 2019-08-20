Соотвествующие поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону Ассоциация банков России рассмотрит 27 августа. Предполагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя замораживать денежные средства, украденные мошенниками — сейчас это возможно только в момент списания из банка отправителя. «И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — говорит вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Согласие клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» не требуется — средства будут недоступны до того момента, пока не подтвердится легитимность транзакции. Если отправитель также обратится в полицию, блокировка может действовать 30 рабочих дней. Если отправитель средств не предпримет никаких действий, карта будет разморожена через два дня.

Ряд экспертов по информационной безопасности высказали свои сомнения в действенности подобной системы — так, блокировка сроком до 30 рабочих дней выглядит недостаточно обоснованной. «Прежде чем делать вывод о действенности меры, необходимо как минимум сопоставить предложенные банками сроки с реальным временем расследования подобных преступлений», — говорят они. Юристы также указывают на необходимость наличия четко прописанного регламента. «Расследование уголовного дела может и не завершиться в отведенный срок, следовательно, необходимо предусмотреть и четко прописать, какой документ будет продлять блокировку, куда он должен быть представлен», — говорит юрист Евгений Корчаго.