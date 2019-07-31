Apple готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card

Корпорация Apple готовит к запуску собственные банковские карты. Кредитка получила название Apple Card и будет представлена уже в августе этого года. При этом карта имеет отличия от традиционных способов безналичной оплаты — Apple Card будет выпускаться без срока окончания действия и CVV-кода.

Apple Card можно будет пользоваться как в цифровом, так и физическом формате. При этом карта будет выпускаться без традиционного 16-значного номерка карты, CVV-кода и иметь неограниченный срок действия. Вместо кода во время каждой транзакции будут генерироваться случайные цифры, что, по мнению корпорации, сделает покупки безопасными.

Новая карта также поддержит возможность кэшбэка. За покупки, оплаченные Apple Card, клиенту будет начисляться 2% от общей суммы покупки, а также 3% после оплаты покупок в магазине Apple. Генеральный директор корпорации Тим Кук также отметил, что уже сейчас «тысячи сотрудников Apple используют бета-версию Apple Card каждый день».

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.