Национальная система платежных карт готовится к переносу процесса обработки токенизированных платежей Apple Pay, Google Pay и других сервисов в Россию. Сейчас транзакции проходят за рубежом, что может стать угрозой прекращения функционирования систем на территории страны в случае санкций.

Ведомство в настоящий момент обсуждает технический вопрос переноса транзакций платежей, осуществленных с помощью мобильных бесконтактных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других, с международными платежными системами, такими как Visa и Mastercard. Однако процесс может затянуться — из-за объема предстоящих работ и отсутствия четких сроков.

«Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов», — говорят источники РБК на платежном рынке.

Главной причиной начала обработки токенизированных платежей в России стала «перестраховка» — в случае обострения геополитической ситуации, например, введения санкций в отношении какого-либо банка, платежи могут стать недоступны. Сейчас транзакции проходят зарубежом, и крупные международные платежные системы, такие как Visa и Mastercard, могут отключить их обработку.

Напомним, ранее стало известно, что поправки в закон «О национальной платежной системе» могут стать причиной ухода международных платежных систем Visa и Mastercard из России. Изменения запретят останавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции — из-за этого все расчеты по картам внутри страны могут остановиться.