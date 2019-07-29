В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе». Согласно поправкам, россиянам запретят анонимное пополнение электронных кошельков наличными в салонах связи и через платежные терминалы.

Документ, который ожидает подписи президента России Владимира Путина, вступит в силу после официального опубликования. Согласно поправкам, клиенты, не прошедшие идентификацию, смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета».

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга — для предотвращения потенциального финансирования незаконной в России деятельности. «Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», — рассказал он.

По данным председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, анонимные кошельки, такие как «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и другие, пополняются наличными теми пользователями, которые не имеют собственного банковского счета или являются клиентами небольших банков с онлайн-интерфейсом. Таким образом, электронные кошельки удобны в качестве платежного средства во время покупок в интернет-магазинах.