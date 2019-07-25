Издание Forbes составило рейтинг самых успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта в возрастной категории до 40 лет. В основу легли данные о доходах, количество упоминаний в СМИ и социальных сетях.

Лидером списка стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов — его годовой доход составил 11,5 миллионов долларов. На втором месте телеведущая, певица и дизайнер Ольга Бузова — ее доход составил 4,4 миллиона долларов, а упоминаний в соцсетях оказалось 4,5 миллионов — больше, чем у всех фигурантов списка.

Егор Крид, покинувший лейбл Black Star весной этого года, стал четвертым в рейтинге с 4,8 миллионами долларов годового дохода и 3,5 миллионами упоминаний в соцсетях. Основатель лейбла Тимати заработал 3,4 миллиона и 1,7 миллионов упоминаний.

Капитан сборной России по футболу, нападающий футбольного клуба «Зенит» и герой нашей августовской обложки в 2018 году Артем Дзюба на девятом месте рейтинга — он заработал 5,4 миллионов долларов и 1,4 миллионов упоминаний в соцсетях. Телеведущая Ксения Собчак стала 12-ой с 1 миллионом и аналогичным количеством упоминаний.

Звездная пара Элджей и Настя Ивлеева расположились на 13 и 14 строчке рейтинга Forbes соответственно, Юрий Дудь занял 18 строчку с заработанным 1,8 миллионом долларов, Wylsacom стал 21-ым в списке (2,7 миллионов), в скором времени открывающий московский «Добродомик» певец Эмин Агаларов стал 23-ым (3,5 миллионов), певица Монеточка заняла 29 строчку рейтинга с 800 тысячами долларов и 670 тысячами упоминаний в соцсетях, а треш-поп участники треш-поп коллектива Little Big стали 35-ыми — с 1 миллионом долларов и полумиллионном упоминаний.