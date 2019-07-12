Visa и Mastercard перестанут поддерживаться в России из-за нового законопроекта

Международные платежные системы Visa и Mastercard перестанут поддерживаться в России из-за грядущих изменений в законодательстве. Изменения запретят останавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции — из-за этого все расчеты по картам внутри страны могут остановиться.

В результате ухода международных платежных систем из России, прием карт российских банков за рубежом окажется невозможным — так же как прием карт зарубежных банков в России. Под санкции могут попасть операторы Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и другие платежные системы. Для того, чтобы этого избежать, системам предлагается изменить правила согласно вводимому запрету на «прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора». По мнению автора законопроекта, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в закон «О национальной платежной системы» внесены для того, чтобы «запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам». Банк России солидарен с данной позицией — российские дочерние компании иностранных операторов должны работать в соответствии с российским законодательством.