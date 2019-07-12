Visa и Mastercard перестанут поддерживаться в России из-за нового законопроекта
Международные платежные системы Visa и Mastercard перестанут поддерживаться в России из-за грядущих изменений в законодательстве. Изменения запретят останавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции — из-за этого все расчеты по картам внутри страны могут остановиться.
В результате ухода международных платежных систем из России, прием карт российских банков за рубежом окажется невозможным — так же как прием карт зарубежных банков в России. Под санкции могут попасть операторы Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и другие платежные системы. Для того, чтобы этого избежать, системам предлагается изменить правила согласно вводимому запрету на «прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора».
По мнению автора законопроекта, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в закон «О национальной платежной системы» внесены для того, чтобы «запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам». Банк России солидарен с данной позицией — российские дочерние компании иностранных операторов должны работать в соответствии с российским законодательством.
Рассмотрение поправок произойдет 23 июля — после этого на приведение правил в соответствие с новыми требованиями отводится 180 дней. Если правила не будут исправлены, то на любое нарушение Центробанк будет выписывать предписание об исправлении. Если же и оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании иностранной платежной системы из реестра — произойдет фактический запрет на ее работу в России.
«Если у Международной платежной системы отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся. Дело в том, что у Национальной системы платежных карт сегодня договоры заключены не с банками, а с международными платежными системами, которые платят ей за обработку их трансакций внутри страны. Все условия расчетов, включая межбанковские комиссии, записаны в правилах международных платежных систем. И пока Национальная система не заключит соответствующие договоры с банками, эти расчеты вряд ли возобновятся», — рассказал «Коммерсанту» независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.
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