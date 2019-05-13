В 2018 году Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля — тогда в обращении находились монеты номиналом в 1, 5, 10 и 50 копеек на сумму около 6,6 миллиардов рублей. Такой суммы, по мнению Банка России, вполне хватит для обеспечения наличных платежей, однако сотрудники ЦБ все же просят кредитные организации поспособствовать возврату в оборот оставшихся «копеек».

В Центробанке отмечают, что часть отчеканеных монет, находящихся в обиходе россиян, «оседает» в карманах и не возвращаются в оборот. По оценке экспертов, эта сумма может составлять до 5 миллиардов рублей мелочью. «В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ «Известиям».

Совсем отказываться от копеек не планируют — присутствие в обороте монет номиналом ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках. Так, для этих нужд в ходу были монеты достоинством в одну копейку на 72,8 миллионов, пять копеек — на 288,5 миллионов, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 миллиардов, а 50 копеек — около 3,6 миллиардов рублей.

Напомним, во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018, Центробанк России пообещал выпустить монету достоинством в полрубля, если сборная России по футболу выйдет в полуфинал чемпионата мира. К 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда ЦБ выпустил две памятные монеты — 3 рубля и 25 рублей. Также в январе этого года стало известно, что Центробанк хочет ограничить комиссию банков за переводы — внутрибанковские переводы специалисты назвали «межрегиональной дискриминацией» людей, которая, к тому же, ставит препятствия для смены банка и перевода в другую кредитную организацию. А еще в апреле стало известно об ограничении суммы денежных переводов из России в четыре страны.