В российских магазинах начнут тестировать систему QR-платежей

Центробанк определился со способами оплаты покупок через систему QR-кодов. Для оплаты будут использоваться коды двух видов — статистические, со счетом магазина, и динамические, формирующиеся с учетом суммы покупки. Систему QR-платежей начнут тестировать в пилотном режиме уже 30 августа — тогда фокус-группа опробует переводы от физических лиц в адрес юридических.

Как пишет РБК со ссылкой на источников на платежном рынке, для тестирования выбраны статистические QR-коды на бумаге и динамические на кассовом дисплее. Предполагается, что динамический код начнут использовать после успешного тестирования статистического из-за сложности реализации.

Как это будет работать — статистический QR-код, содержащий информацию о счете продавца, необходимо просканировать через мобильное приложение банка, ввести сумму вручную и оплатить покупку. Это единственная «проблема» кода — в необходимости самостоятельного ввода части информации. Динамический же QR-код содержит в себе информацию не только о счете магазина, но и сумме покупки — для оплаты достаточно провести сканирование.

Обе модели платежей не требуют установки дополнительного оборудования в магазине — необходимо лишь обновление ПО кассового аппарата. Прошивка должна научить кассу генерировать специальный платежный QR-код или считывать го с помощью встроенной камеры. Банкам, в свою очередь, также необходимо обновить свои приложения для возможности считывания кодов — новый функционал будет доступен пользователям после стандартного обновления приложения.

Напомним, в апреле в Петербурге открылась первая в России кофейня, работающая с искусственным интеллектом — технология анализирует вкусовые предпочтения посетителей, оценивает эмоции и дает персональные рекомендации. С помощью специального приложения и QR-кода на упаковке можно также узнать все о заказанном напитке: сорт кофе, страну происхождения, способ обработки, метод обжарки, дату сбора урожая и плантацию.