Центробанк ограничил сумму денежных переводов из России в четыре страны

Центробанк ввел ограничение на денежные переводы из России в четыре страны. Лимиты на отправку начали действовать для Вьетнама, Китая, Киргизии и Казахстана. Таким образом финансисты намерены бороться с теневым бизнесом, в том числе и ведением предпринимательской деятельности без регистрации.

По данным газеты «Ведомости», новые меры начали действовать с 16 апреля. Так, лимит на отправку денег во Вьетнам, Китай и Киргизию составляет теперь 100 тысяч рублей в месяц, Казахстан — 150 тысяч. Кроме борьбы с теневым бизнесом и предпринимательской деятельность без регистрации, торгующие на российских рынках иностранцы использую денежные переводы для оплаты товаров без посредников — не создавая юридических лиц и не регистрируясь как индивидуальный предприниматель. Товары, которые оплачивают таким образом, поступают в Россию без таможенной декларации.

Об этой схеме стало известно в январе этого года, лимиты, по мнению собеседников газеты, близких сотрудникам платежных систем, станут продолжением борьбы с ней. В частности, такие переводы по несколько раз в день делали одни и те же люди из крупных торговых точек или из мест рядом с ними.

По объему отправления денежных средств через платежные системы России лидирует Узбекистан — сумма составляет 14 миллиардов долларов за прошедший год. На втором месте Киргизия — 1,3 миллиарда долларов. Китай оказался на третьем месте с 657 миллионами долларов в год. Страны, подвергшиеся лимиту, Казахстан и Вьетнам, занимают седьмую и двенадцатую строчку с 392 и 175 миллионами долларов в год соответственно.

Напомним, международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тысяч рублей. Также в России создали сервис, через который каждый может оставить деньги на праздничный обед для ветеранов и пенсионеров — нужно зайти на сайт, выбрать количество пенсионеров и ветеранов, блюда которых вы готовы оплатить и перечислить деньги. А еще почитайте наш эксперимент о том, как как без денег проехать от Петербурга до Лиссабона (34 города и 10 стран!)