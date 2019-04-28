В преддверии начала дачного (и отпускного, конечно!) сезона аналитики подсчитали , сколько стоит аренда дачного участка вместе с домом на лето под Петербургом. Самыми популярными районами для отдыха стали Курортный, Приозерский и Всеволожский.

Одна из самых востребованных и престижных локаций для летнего отдыха под Петербургом стал Курортный район. Здесь в среднем за месяц аренды объекта можно отдать 183 тысяч рублей. При этом средняя площадь сдаваемых объектов находится на уровне 213 квадратных метров. Самый бюджетный вариант — 30 тысяч рублей в месяц, самый дорогой — 600 тысяч. Наиболее выгодный в цене вариант предлагает площадь дома в 50 квадратных метров, а дорогой — около 500 квадратных метров соответственно.

Вторым в рейтинге популярных районов стал Приозерский — он привлекателен своей природой и большим числом водоемов, а также транспортной доступностью. По оценкам экспертов, средняя ставка аренды дома с участком на месяц обойдется в 122 тысячи рублей за среднюю площадь жилых помещений в 230 квадратных метров. Здесь, как и в первенце топа — Курортном районе, самый бюджетный лот обойдется в 30 тысяч рублей в месяц, самый дорогой — 390.

Замыкает тройку лидеров Всеволожский район, привлекательный своей близостью к мегаполису и широким выбором арендных предложений на любой вкус и кошелек. Средняя стоимость аренды — 165 тысяч рублей, а площадь находится на отметке в 139 квадратных метров. Самый бюджетный объект в аренду — 18 тысяч рублей в месяц, стоимость самого дорогого достигает 850 тысяч за тот же временной отрезок. Самый большой участок — площадью почти в 530 квадратных метров, что превышает показатели в других районах.

Аналитики также подсчитали временные рамки спроса — так, интерес к загородной жизни проявляется у жителей мегаполиса уже в феврале, а пик приходится на апрель-май. Самые востребованные объекты — площадью до 100 квадратных метров, которые располагаются вблизи водоемов.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, что на майские праздники самое большое количество туристов приедет в Петербург — и в рейтинг даже не вошли курорты. А еще Гидрометцентр составил прогноз на лето 2019 в России (спойлер: все не так уж плохо!)