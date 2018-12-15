Новогоднее застолье петербуржцам обойдется дороже среднего

Самый дорогой новогодний стол в Якутии — 447 рубль на человека. Самый дешевый у жителей Оренбургской области — 221 рубль. Также стало известно, сколько в среднем стоит бутылка шампанского. Ее средняя цена — 223 рубля. Самый дорогой игристый напиток на полках в магазинах Якутии — 431 рубль за бутылку. Самый дешевый в Курганской области — 141 рубль.

Также высчитана средняя стоимость неотъемлемого атрибута празднования — салата оливье. Его стоимость по стране примерно 25 рублей на человека. Самый дорогой ингредиент для него, майонез, стоит 252 рубля за килограмм в Якутии, а самый дешевый в Твери — 113 рублей.