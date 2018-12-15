Новогоднее застолье петербуржцам обойдется дороже среднего
Производитель онлайн-терминалов назвал регионы с самым дорогим праздничным столом и высчитал среднюю стоимость новогоднего ужина на человека. По его подсчетам, новогоднее застолье петербуржцам обойдется дороже среднего.
Согласно данным компании, которые приводят «РИА Новости», средняя стоимость базового набора составляет 295 рублей на человека. В него входят домашние салаты оливье с колбасой, сельдь под шубой по 150 граммов на человека, два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырная и колбасная нарезка по 50 граммов, три мандарина и одно яблоко на человека. Исходя из данных, петербуржцы заплатят за такой набор 313 рублей. Такая сумма выше среднего. Жители Столицы отдадут за него 354 рубля.
Самый дорогой новогодний стол в Якутии — 447 рубль на человека. Самый дешевый у жителей Оренбургской области — 221 рубль. Также стало известно, сколько в среднем стоит бутылка шампанского. Ее средняя цена — 223 рубля. Самый дорогой игристый напиток на полках в магазинах Якутии — 431 рубль за бутылку. Самый дешевый в Курганской области — 141 рубль.
Также высчитана средняя стоимость неотъемлемого атрибута празднования — салата оливье. Его стоимость по стране примерно 25 рублей на человека. Самый дорогой ингредиент для него, майонез, стоит 252 рубля за килограмм в Якутии, а самый дешевый в Твери — 113 рублей.
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