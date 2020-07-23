Бренды Natura Siberica арестованы судом. Возможно ли закрытие магазинов?

Напомним, что исковые претензии связаны с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов «Эн+ Рециклинг», где арендовал помещения владелец Natura Siberica. Огонь уничтожил более 80 % построек промзоны. На восстановление завода понадобится около двух лет.

По словам представителя «Первого решения», решение суда несправедливо, а сумму компенсации и вовсе чрезмерно завышена. «Мы считаем данную ситуацию результатом намеренных действий, направленных на устранение с рынка крупного игрока и производителя доступной отечественной косметической продукции», — говорится в заявлении.

«Первое решение» ответило на претензии встречным иском и требуют возместить 490 миллионов на основании оценки убытков в результате выгорания сырья и материалов.

В данный момент действуют судебные ограничительные меры в отношении 65 товарных знаков «Первого решения». Компания не может продавать их и переоформить на другие юрлица. В компании предупредили, что решение суда оказывает «разрушительное воздействие» на бизнес, а наложенный арест может привести к полной остановке производства и закрытию сети магазинов.



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