Топ-менеджер «Газпром нефти» Елена Илюхина — об управлении временем и многотысячным коллективом на удаленке

Вы работаете сразу над несколькими проектами: от нефтяного бизнеса и девелопмента до управления советом директоров ФК «Зенит». Как все успевать?

В восточных странах говорят, что для сохранения тонуса и драйва работу нужно менять каждые пять лет, и я с этим согласна. Но когда есть возможность в рамках одной компании реализовывать новые большие проекты – каждый из них по сути становится новой работой. В любом бизнесе, как и в футболе – важно понимать все процессы и уметь их организовывать. И, конечно, очень важен настрой, с которым подходишь к работе.

Я к каждому проекту отношусь, как к своему ребенку. В этом смысле меня можно назвать многодетной мамой. Кстати, несколько лет назад по морской традиции я действительно стала крестной матерью первого ледокола «Газпром нефти». Сопровождала весь путь становления этого гиганта: от начала строительства до спуска на воду и проводов из Петербурга в Арктику. Помню свое посещение верфи в тот день: было так волнительно, что я не могла пару минут произнести речь перед экипажем.

Теперь постоянно переживаю, как там ребята себя чувствуют, все ли в порядке — они же работают в тяжелых условиях севера. Поздравляем друг друга с Новым годом, Пасхой, днями рождениями — я член их команды!