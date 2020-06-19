Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Как пишет ТАСС, это исторический минимум.
Банк России понизил ключевую ставку до исторического минимума
Новость дополняется.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Ставка будет действовать до 1 ноября 2020 года и сохранится на весь срок кредита.
Также правительство России также утвердило минимальные размеры кредитов, по которым возможна отсрочка — «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал 3 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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