Банк России понизил ключевую ставку до исторического минимума

Новость дополняется.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Ставка будет действовать до 1 ноября 2020 года и сохранится на весь срок кредита.

Также правительство России также утвердило минимальные размеры кредитов, по которым возможна отсрочка — «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал 3 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин.