Выпускница Академии художеств и наследница монументалиста Александра Бартова основала крупнейшую сеть магазинов детских игрушек в России Toy.ru, а сейчас готовит к открытию флагман прямо на Невском проспекте.
Как искусствовед Алиса Лобанова управляет крупнейшей (162 точки в 87 городах!) сетью магазинов детских игрушек в России Toy.ru
О ленинградском детстве
С детства знаю, творческая работа — это колоссальный труд. Я из классической интеллигентной питерской семьи. Папа — художник-монументалист Александр Бартов, расписавший часовню Валаамского монастыря, мама и дедушка — режиссеры, бабушка — актриса театра. Видела, сколько сил тратит отец, работая над каждым монументальным полотном, знала, что дедушка часто сам делал декорации, понимала, что аплодисменты получают лишь те, кто полностью отдается роли. И, наверное, могла бы стать актрисой — бабушка часто брала меня на гастроли. Именно из поездки с театром по СССР я привезла любимую игрушку — плюшевого зайца небесно-голубого цвета.
Но в итоге любовь к живописи победила. В 12 лет был выдержан высокий конкурс в художественный лицей им. Б. В. Иогансона. Потом — учеба в институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств и диплом специалиста по истории и теории изобразительного искусства. Мне нравилось учиться, бродить по залам Русского музея, часами рассматривать работы любимых Врубеля и Серова.
На прогулки я всегда шла с этюдником. Родной город — квинтэссенция эстетического удовольствия для художника. Петербург можно рисовать и рассматривать так же долго, как картины, и всегда находить новое в мостах и скульптурах, садах и парках, дворах-колодцах и крышах. И именно с работой «Крыши Петербурга» в 17 лет ко мне пришло первое признание — на выставке «Весь Петербург» в ЦВЗ «Манеж», которая была отмечена «Митьками». А первые персональные выставки — «Весна» и «Имена современной России» — состоялись уже в Москве. Это были серии портретов выдающихся личностей современности.
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Алиса Бартова (Лобанова) «Юрий Башмет». Холст, акрил.
Да, вкусом я обязана родному городу, а вот характером, — безусловно, родителям. Они всегда относились ко мне как к личности. А ребенком я была очень, очень инициативным. Предпринимательская жилка проснулась во мне в возрасте пяти лет. Услышав, что маме на что-то не хватает денег, я собрала свои игрушки, карандаши, краски и тайком пошла к метро их продавать. Когда ходила в школу, маме и папе тоже пришлось несладко — дочь то стены разрисует, то с учителем поспорит! Но что бы я ни натворила, дома все решалось в спокойной беседе. Сейчас понимаю, что мастерство вести переговоры и тяга в бизнесе к монументальному — это мои наследственные черты.
Благодаря поддержке мамы я достаточно легко прошла подростковый период в андеграундном в то время Петербурге: первые песни группы «Ленинград», концерты групп «АукцЫон», творчество БГ. Я застала время Сергея Курехина и Владислава Мамышева-Монро, их авангардных перформансов. Прекрасно помню первые рейвы Петербурга и как красила волосы в разные цвета. Родители меня не загоняли в рамки, поэтому я быстро набила шишки и к 17 годам была уже сформировавшейся личностью, сохранившей свободу мыслей и действий.
Отец был многогранным человеком, закончил Мухинское училище, был членом союза художников РФ. Его совету «Всегда и во всем рассчитывай только на себя» я следую до сих пор. И сейчас для меня важно в память о папе провести в Петербурге выставку его работ. Ищу подходящее пространство, не каждая галерея способна вместить монументальные полотна.
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Александр Бартов «С. Петербург.Белые ночи I. 2011»
О компании Toy.ru
Детские игрушки — это большая ответственность. С ними ребенок проводит большую часть своего времени, и от того, с чем он играет, зависит многое. «Мы — это то, что мы едим», — сказал Гиппократ, а я говорю: «Мы в будущем — это то, во что мы играем в детстве». Правильные игрушки раскроют потенциал личности, помогут определиться с интересами, сформировать созидательное мышление. Это основа!
Безусловно, эстетика игрушек важна. Их, как работы художников, можно отнести к разным направлениям. К классицизму — игрушки, созданные по мультфильмам Уолта Диснея. Куклы L. O. L. Surprise! — это поп-арт. А любимые моим сыном игрушки по мотивам Minecraft и Lego — кубизм.
А вот для родителей на первом месте должны быть функционал и качество, ведь задача игрушки — развивать и быть безопасной. Вы удивитесь, но российские стандарты качества товаров для детей выше западных! И тут мы очень внимательны – продукция наших поставщиков соответствует всем требованиям российского законодательства. Плюс боремся с контрафактом — важно, чтобы дети играли безопасно.
В бизнес я пришла с четким пониманием: дети должны играть только полезными игрушками. И такие игрушки должны быть доступны родителям в любом городе России. А выбор и покупка должны быть простым и приятным процессом. И образование сыграло в этом свою роль.
Искусствовед — не просто историк, это эксперт-аналитик, который дает оценку только после глубинного детального анализа культурных пластов. В бизнесе — так же. Я лично вникаю в каждую деталь до последней запятой. Мне важно все, но в первую очередь важны люди — без счастливых лиц покупателей не будет и бизнеса. Это аксиома!
На посту руководителя сети Toy.ru я сделала шаг навстречу покупателям. С моим приходом в компанию изменили дизайн и интерфейс сайта, оформление магазинов, систему обучения персонала, стандарты обслуживания, систему приема заказов и доставки, программу лояльности. Появилась цель — покупателю должно быть с нами комфортно! И у него должен быть выбор — большой выбор игрушек!
В итоге, между брендом и покупателями возникла эмоциональная связь. Люди идут туда, где им хорошо. Сайт Toy.ru сейчас один из самых посещаемых в сегменте, наши магазины можно найти от Пскова и Петербурга — до Владивостока и Хабаровска. И мы находим новые форматы, например, магазин «Тойруша» с товарами для мам и новорожденных детей.
Наш принцип — все лучшее, что есть в мировой индустрии, будет у наших детей. На международных выставках оцениваем тренды и потенциал новых брендов. И, конечно, в приоритете наши собственные торговые марки, героем которых станет придуманный мной маскот Тойруша — социально активный, умненький знайка, который расскажет детям, что такое хорошо и что такое плохо.
Пандемия изменила мое мироощущение. Я вижу огромный потенциал именно в российских игрушках, поэтому мы будем поддерживать отечественных производителей и готовы объявить конкурс среди стартапов. Инновационные игрушки, разработанные и произведенные в России, — моя новая мечта.
В принципе, пандемия — толчок к развитию. Мы поняли, куда двигаться дальше и как расставить акценты. Тем, кто раньше предпочитал покупать офлайн, помогли комфортно перейти в интернет. Сайт работает круглосуточно — его интерфейс интуитивно понятен, действуют программы лояльности, нужную игрушку найти легко. Это позволяет удобно и безопасно делать покупки, экономить деньги и время, которого у родителей всегда не хватает.
Во время пандемии наш благотворительный проект «Поделись ДоброTOY» немного поменял концепцию. В Петербурге мы не только отправили игрушки для игровых комнат и детей медиков в больницу имени Филатова и центр имени Раухфуса, но и передали продукты ветеранам. Пандемия закончится, а поддерживать одиноких пожилых людей важно всегда. Это связь поколений и пример детям!
По-прежнему в планах открыть флагманский магазин на Невском. Аккуратно дорабатываем концепцию, ведь здание — объект культурного наследия Петербурга — Дом Строганова (здание Волжско-Камского коммерческого банка). Мы готовы к работе в новых условиях и сконцентрированы на безопасности клиентов — ждем только снятия ограничений в стране. Детям нужны открытые магазины игрушек!
А самая долгожданная игрушка 2020 года — это кукла Филиппа Киркорова. Их тоже будет несколько — от полноценной портретной куклы до игрушки-антистресса. Мы давно знакомы с Филиппом, а подружились на съемках клипов — сначала была «Ибица», потом «Стеснение пропало». Вместе посетили церемонию вручения премии «Оскар» в этом году. Филиппу было легче, он чувствовал себя в Dolby Theatre как рыба в воде, а я чуть не потеряла сознание на красной дорожке! Им невозможно не восхищаться, он профессионал во всем! И скоро мы представим новые проекты. В одном из них вы увидите не только Филиппа, но и его детей — Мартина и Аллу-Викторию Киркоровых.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
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