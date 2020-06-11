Как искусствовед Алиса Лобанова управляет крупнейшей (162 точки в 87 городах!) сетью магазинов детских игрушек в России Toy.ru

О ленинградском детстве

С детства знаю, творческая работа — это колоссальный труд. Я из классической интеллигентной питерской семьи. Папа — художник-монументалист Александр Бартов, расписавший часовню Валаамского монастыря, мама и дедушка — режиссеры, бабушка — актриса театра. Видела, сколько сил тратит отец, работая над каждым монументальным полотном, знала, что дедушка часто сам делал декорации, понимала, что аплодисменты получают лишь те, кто полностью отдается роли. И, наверное, могла бы стать актрисой — бабушка часто брала меня на гастроли. Именно из поездки с театром по СССР я привезла любимую игрушку — плюшевого зайца небесно-голубого цвета.

Но в итоге любовь к живописи победила. В 12 лет был выдержан высокий конкурс в художественный лицей им. Б. В. Иогансона. Потом — учеба в институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств и диплом специалиста по истории и теории изобразительного искусства. Мне нравилось учиться, бродить по залам Русского музея, часами рассматривать работы любимых Врубеля и Серова.