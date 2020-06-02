«ВТБ Капитал Инвестиции» запустили программу со встроенной благотворительностью. Теперь 20% вознаграждения за управление активами «ВТБ — Фонд Золото» управляющая компания будет направлять в пользу подопечных фонда «Старость в радость».
ВТБ запустил программу в пользу фонда «Старость в радость»
Елизавета Олескина
директор благотворительного фонда «Старость в радость»
Мы уже несколько лет успешно сотрудничаем с банком ВТБ. Сейчас «Старость в радость» сотрудничает более чем с 350 домами престарелых и психоневрологическими интернатами в 50 регионах России. Мы регулярно получаем огромное количество запросов, и, как правило, они касаются самого необходимого: средств ухода и гигиены, дополнительных часов работы персонала. Также многим пожилым людям требуются операции на глазах, помощь в протезировании зубов, а во многих домах престарелых нужны ремонты. Средства от проекта «ВТБ Капитал Инвестиции» помогут пожилым людям и инвалидам, а значит, сделают их жизнь чуточку счастливее.
«ВТБ Капитал Инвестиции» сегодня предоставляют одну из самых широких на рынке линейку ПИФ (паевых инвестиционных фондов). Она состоит из 27 фондов рыночных финансовых инструментов, дающих возможности инвестировать средства в самые различные классы активов в России и за рубежом, соблюдая принципы диверсификации портфеля. ВТБ постоянно обновляет продуктовые предложения, приводя их в соответствие с самыми актуальными трендами на мировых рынках.
Владимир Потапов
главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ, старший вице-президент
Для наших инвесторов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества. Всего две недели назад мы запустили первые в России фонды ответственного инвестирования. В такие ПИФ выбираются бумаги тех компаний, которые нацелены на решение социальных и экологических проблем общества. Мировая практика показывает, что в долгосрочной перспективе они показывают более стабильные результаты роста бизнеса. Предложение возможностей по автоматической благотворительности при инвестициях — еще один важный шаг, который нацелен на участие в решении социальных проблем всего общества. При этом отдельно подчеркну, что по данному фонду на благотворительность направляются средства исключительно из вознаграждения управляющей компании, а не из прибыли клиента».
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