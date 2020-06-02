ВТБ запустил программу в пользу фонда «Старость в радость»

главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ, старший вице-президент

Для наших инвесторов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества. Всего две недели назад мы запустили первые в России фонды ответственного инвестирования. В такие ПИФ выбираются бумаги тех компаний, которые нацелены на решение социальных и экологических проблем общества. Мировая практика показывает, что в долгосрочной перспективе они показывают более стабильные результаты роста бизнеса. Предложение возможностей по автоматической благотворительности при инвестициях — еще один важный шаг, который нацелен на участие в решении социальных проблем всего общества. При этом отдельно подчеркну, что по данному фонду на благотворительность направляются средства исключительно из вознаграждения управляющей компании, а не из прибыли клиента».