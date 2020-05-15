Основатель Amazon Джефф Безос может стать первым триллионером в истории человечества

Джефф Безос уже сейчас является самым богатым человеком планеты — а к 2026 году, когда Безосу будет 62 года, его состояние может превысить 1 триллион долларов. По данным экспертов сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, лидерству основателя Amazon не помешает ни потеря 38 миллиардов долларов в результате бракоразводного процесса, ни пандемия коронавируса.

Следующим претендентом на первый триллион долларов называют девелопера из Китая Сюй Цзяинь — он может стать триллионером через год после Безоса, в 2027-ом. Основатель Alibaba Group Джек Ма находится на третьем месте в прогнозе — его капитал может преодолеть триллионную отметку в 2030 году.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг может быть седьмым, но при этом стать самым молодым триллионером в истории. Согласно прогнозу, это случится в 2036 году, когда ему будет 51 год.

В своих прогнозах Comparisun анализировали данные о росте капиталов 25 лидеров списка Forbes за последние пять лет — из них была получена величина среднегодового прироста капитала, которую и экстраполировали в будущее. По аналогичной схеме аналитики предсказали и компании, которые в ближайшие годы будут оцениваться дороже 1 триллиона долларов. По итогам 2020 года это может быть Goolge и Amazon, 2022-го — Facebook, 2023-го — Berkshire Hathway и Visa, 2024-го — Alibaba, а 2025-го — Mastercard.