В субботу, 18 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В него включили торговлю одеждой, обувью и авто. Мишустин также добавил в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики музеи и зоопарки.
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей
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Фото: Shutterstock
«Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В раздел "Культура, организация досуга и развлечений" добавилась деятельность музеев и зоопарков», — сообщается на сайте кабмина.
Ранее список состоял из пассажирских и грузовых, авиа- и сухопутных перевозок, автовокзалов и автостанций, сферы культуры, искусства и организации досуга, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, включая санатории, туристический и гостиничный бизнес, рестораны и кафе, сферы дополнительного образования для детей и взрослых, детских садов, ремонтных мастерских и так далее.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес не рассмотрение Законодательного собрания законопроект, освобождающий малый и средний бизнес от арендной платы за пользование городской недвижимостью.
Правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма — свои подписи под документом оставили 516 представителей индустрии — указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».
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