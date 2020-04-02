Так, за неделю с 23 по 29 марта траты россиян упали на 6,2% по сравнению с предшествующей неделей. Повышенный спрос был зафиксирован лишь 27 марта, после чего активность покупателей быстро пошла на спад. В этот период также резко снизились расходы на поездки — траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги оказались на 20-50% ниже, чем в 2019 году.

«Очевидно, россияне начинают сознательно минимизировать передвижения внутри населенных пунктов. Это логически сочетается с резким сокращением трат в категории «Развлечения» (–78,1% по сравнению с сопоставимой неделей 2019 г.), а также в сегментах «Одежда, обувь и аксессуары» (–51%) и «Кафе, рестораны» (–42,6%)», — объясняют аналитики.

Труднее всего ситуация обстоит туристической сфере — на отдых и поездки россияне стали тратить на 83% меньше, чем год назад. При этом в марте россияне активнее стали приобретать продовольственные товары и бытовую технику — аналитики предполагают, что по итогам месяца будет зафиксирован всплеск расходов. «Оборот розничной торговли, скорее всего, вырастет даже быстрее, так как львиная доля дополнительного спроса пришлась на товары, а не на услуги», — добавляют в «Сбербанке».

Наиболее сильный рост трат россиян в период с 23 по 29 марта пришелся на товары в категории «Винные магазины» — в сравнении с предыдущей неделей спрос увеличился на 21,9%, а с 2019 годом — на 31,8%.

Напомним, сервисы доставки продуктов не справляются с увеличением спроса в Петербурге из-за введения режима самоизоляции, который рекомендовано соблюдать до окончания «президентских» выходных. За последнюю неделю количество заказов в некоторых компаниях увеличилось на 30%, а средний чек — на 25%. Спрос на сервисы доставки продуктов в Петербурге увеличился в 12 раз, в Москве — в 20.