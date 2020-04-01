|Самоизоляция и карантин уже повлияли на экономическую ситуацию в стране и ударили по ряду бизнес-отраслей. Основатель Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw, юрист Руслан Гацалов написал колонку, как грамотно перевести сотрудников на дистанционную работу и оформить простой.
Как бизнесу оформить последствия коронавируса: удаленка и вынужденный простой
В Петербурге, Москве и многих регионах России ввели ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Это привело к тому, что уже сейчас у всех партнеров нашего Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw наблюдается снижение выручки на 50-70%. Бизнес особенно нуждается в помощи. Я решил дать практические советы всем предпринимателям, как действовать.
На что имеет право работодатель?
Во-первых, есть возможность перевода работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения эпидемии или устранения ее последствий.
Во-вторых, работодатель имеет право на прекращение трудового договора в случае эпидемии, если обстоятельство признано чрезвычайным решением правительства или регионального органа госвласти.
В-третьих, есть возможность привлечения работника к сверхурочной работе без его согласия при производстве неотложных работ при эпидемии.
В-четвертых, у работодателя также есть право привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия для выполнения неотложных работ, если есть угроза жизни населения.
Как оформить переход на удаленку юридически?
Для перевода на удаленную работу необходимо заключить с работником дополнительное соглашения к трудовому договору в связи с изменением его условий. Оно должно быть в письменной форме. В дополнительном соглашении указываются формат работы, режим труда и отдыха, размер оплаты, порядок обмена служебной документацией и обеспечения средствами, необходимыми работнику для выполнения трудовой функции, а также размере компенсации расходов за использование личного имущества в рабочих целях.
Если же с работником договориться не удастся, его можно отправить на удаленную работу принудительно на один месяц (ст. 72.2 ТК РФ). При этом не говорится, является ли такая мера однократной или после первого раза можно обнулиться и повторить.
Как оформить простой?
Простой – временная приостановка работы по экономическим, техническим или организационным причинам. Он может вводиться, если удаленка невозможна. При возникновении простоя работодателю необходимо уведомить об этом сотрудников. Это может быть устно или по электронной почте. Далее издается приказ, в котором указывается причина простоя, его время, структурные подразделения или работники, на которые он распространяется, а также вопрос о необходимости (или нет) нахождения на рабочем месте. Информация о простое должна быть предоставлена в службу занятости (иначе – административная ответственность). Простой по причинам, не зависящим от организации и сотрудника, оплачивается в размере не меньшем, чем 2/3 его оклада. Но в случае коронавируса по указу президента о нерабочих днях, простой оплачивается в размере 100% от оклада.
Какие еще есть нюансы?
В политике компании должно быть зафиксировано правило использования техники (корпоративные компьютеры, ноутбуки и телефоны). Важно предусмотреть, с помощью каких каналов коммуникации сотрудники будут на связи во время удаленной работы. Также советую предложить сотрудникам вести учет дополнительных расходов, которые они понесли, работая из дома. В некоторых странах уже есть прецеденты, когда такие расходы можно возместить из казны или получить налоговые льготы.
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