Как бизнесу оформить последствия коронавируса: удаленка и вынужденный простой

На что имеет право работодатель?

Во-первых, есть возможность перевода работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения эпидемии или устранения ее последствий.

Во-вторых, работодатель имеет право на прекращение трудового договора в случае эпидемии, если обстоятельство признано чрезвычайным решением правительства или регионального органа госвласти.

В-третьих, есть возможность привлечения работника к сверхурочной работе без его согласия при производстве неотложных работ при эпидемии.

В-четвертых, у работодателя также есть право привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия для выполнения неотложных работ, если есть угроза жизни населения.

Как оформить переход на удаленку юридически?

Для перевода на удаленную работу необходимо заключить с работником дополнительное соглашения к трудовому договору в связи с изменением его условий. Оно должно быть в письменной форме. В дополнительном соглашении указываются формат работы, режим труда и отдыха, размер оплаты, порядок обмена служебной документацией и обеспечения средствами, необходимыми работнику для выполнения трудовой функции, а также размере компенсации расходов за использование личного имущества в рабочих целях.

Если же с работником договориться не удастся, его можно отправить на удаленную работу принудительно на один месяц (ст. 72.2 ТК РФ). При этом не говорится, является ли такая мера однократной или после первого раза можно обнулиться и повторить.