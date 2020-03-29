Минпромторг выдвинул предложения по экстренной помощи бизнесу

Налоговые меры:

- отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на 6 месяцев от установленной даты платежа;

- отменить начисление налога на прибыль за указанный период. По ранее возникшему НП установить отсрочку на 6 месяцев от установленной даты платежа;

- отменить начисление налогов на имущество, НДФЛ, иных налогов и сборов, для указанных предприятий, арендной платы за землю в том числе торговых центров;

- отменить начисление налогов с ФОТ на персонал, остающийся в штате организаций; — отменить взимание ЕНВД, налогов по УСН, налогов по патентной системе.