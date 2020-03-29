Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский опубликовал документ с предложениями Минпромторга по экстренной помощи сферам общественного питания и сферы услуг, а также владельцам коммерческой недвижимости. В документе, подписанным министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, отмечается, что экстренные меры необходимо немедленно принять, поскольку падение оборотов общепита, торговли и бытовых услуг на данный момент составляет около 80%. Публикуем весь список.
Минпромторг выдвинул предложения по экстренной помощи бизнесу
-
Фото: Shutterstock
Налоговые меры:
- отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на 6 месяцев от установленной даты платежа;
- отменить начисление налога на прибыль за указанный период. По ранее возникшему НП установить отсрочку на 6 месяцев от установленной даты платежа;
- отменить начисление налогов на имущество, НДФЛ, иных налогов и сборов, для указанных предприятий, арендной платы за землю в том числе торговых центров;
- отменить начисление налогов с ФОТ на персонал, остающийся в штате организаций; — отменить взимание ЕНВД, налогов по УСН, налогов по патентной системе.
Трудовые отношения и социальная поддержка:
- установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до б месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им государством специальных ежемесячник пособий;
- государству выплачивать пособия до 80°/о заработной платы уволенным и отправленным в отпуска работникам;
- предоставить работодателям право сокращать работников (уведомив их за 15 дней с выплатой заработной платы за указанный период) с целью позволить сохранить денежные средства компаний для сохранения бизнеса
Меры по поддержке финансовой стабильности:
- поручить ЦБ выработать комплекс мер по обеспечению льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов в указанных отраслях;
- не применять пени, штрафы и санкции за нарушение действующих ковенант;
- ограничить максимальную ставку кредитования 8o/о;
- предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения ковенант по кредитным договорам;
- временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы.
Аренда:
-установить «арендную амнистию» — объявленное законом прекращение взимания арендных платежей с предприятий потребительского рынка, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ритейла, который должен быть переведен на аренду исходя из °/о выручки (вопрос, требующий обсуждения);
- при условии применения «арендной амнистии» запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Сроки и условия договоров аренды продлеваются на период «арендной амнистии»;
- арендодателям предоставляется право на каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендных каникул»;
-ЦБ РФ создать условия для коммерческих банков по выполнению указанных мер.
Кроме того, было предложено не заставлять держать магазины непродуктовых торговых сетей открытыми, если это экономически невыгодно. При необходимости принять меры поддержки для сохранения центральных офисов (то есть технологий, которые после кризиса возможно применить для восстановления сети).
В случае карантина сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой, а работу предприятии общественного питания перевести в режим доставки или работы на вынос. А также не допустить нормированного снабжения.
Согласно документу, малую торговлю и общепит необходимо освободить от всех административных мер, а также отменить взимание платы за размещение нестационарных торговых объектов, продлить всем договоры на размещение на срок не менее 5 лет. Сезонные ограничения для грузового транспорта и пропускной режим для них также должны быть отменены.
Минпромторг также рекомендует отложить предустановку российского программного обеспечения на электронику и бытовую технику, отложить экологические и утилизационные сборы и не распространять расширенную ответственность производителя (РОГ) на операторов потребительского рынка.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.