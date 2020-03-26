«Сбербанк» вводит комиссию за переводы на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц

В настоящий момент «Сбербанк» не взимает плану за переводы внутри одного региона. Однако после отмены «банковского роуминга» — комиссии за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы — «Сбербанк» введет аналогичную и повсеместную комиссию за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц.

Как пишут «Ведомости», новые тарифы впервые введут на Дальнем Востоке в апреле 2020 года, после чего к июлю комиссия будет «тиражирована на всю страну».

Напомним, в феврале 2020 года совет директоров Банка России принял решение отметить комиссии для банков по переводам денег между физическими лицами. С апреля 2020 года переводы «с карты на карту» в системе быстрых платежей станут бесплатными или по минимальным тарифам.

В сентябре 2019 года группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение парламента законопроект, отменяющий банковскую комиссию при операциях с платежными картами. Ранее стало известно, что российские банки рассмотрят возможность блокировать карты при зачислении подозрительных средств. Кроме того, Национальная система платежных карт готовится к переносу процесса обработки токенизированных платежей Apple Pay, Google Pay и других сервисов в Россию.