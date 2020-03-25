Суд Нью-Йорка запретил выпуск криптовалюты Telegram

Как следует из предварительного решения суда, опубликованного 24 марта, судья Кевин Кастел, рассматривающий дело, считает существующий план Telegram по распространению собственной криптовалютой предложением ценных бумаг. Создатели Gram должны зарегистрироваться в (SEC), как этого и требует закон — доказать свое право на освобождение от регистрации мессенджер не смог.

Принятое решение суда не окончательное, судебный процесс будет продолжен, решение может быть обжаловано.

Разговоры о появлении собственной криптовалюты Telegram ведутся уже третий год, на нее собрано $1,7 млрд, однако до сих пор неизвестно, осуществится ли амбициозный план Павла Дурова. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам решила, что компания петербургского предпринимателя нарушила закон, продавая токены, не уведомив регулятор. «Собака.ru» разобралась в запутанном деле и рассказывает, есть ли у блокчейн-платформы шанс все же начать работу.