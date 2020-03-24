ЦБ рекомендовал банкам ограничить принятие и выдачу наличных для контроля распространения коронавируса

Как следует из рекомендации, банкам надлежит «возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции». Конструкция подобных аппаратов работает по замкнутому циклу обращения в них наличных — они принимают банкноты от одного клиента и выдают их же другому без обработки в банке.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, необходимо регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи денег, банкоматов и терминалов. Чтобы дезинфекция стала возможна, банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

«Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока (Согласно рекомендации ВОЗ, это 14 дней, — прим. ред.), обеспечивающего гарантированную гибель вируса. Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам», — говорят в ЦБ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения также дала рекомендации по использованию платежных способов для профилактики коронавируса. В частности, при оплате покупок картой необходимо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасными считаются бесконтактные платежи. «В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать смартфоны дезинфицирующими средствами», — добавляют в Роспотребнадзоре.