Как сохранить привычный уровень жизни в нестабильные времена?

«Конечно, прямо сейчас произойдет реструктуризация расходов – уже не будет трат на поездки, на развлечения вне дома: кино, театры, музеи, кафе, рестораны. В первую очередь вырастут расходы на ритейл – те, кто давно планировал купить какую-то технику, больше не станет откладывать, плюс все закупятся долгоиграющими продуктами и бытовыми средствами. Эта волна продержится еще неделю-две, а потом люди начнут экономить практически на всем, кроме еды, потому что ситуация с доходами у многих будет весьма туманная – до тех пор, пока экономика не начнет оживать.

Когда весь мир выдохнет по поводу коронавируса, уляжется паника – цена на нефть начнет расти, она не останется на текущем уровне. Китай уже возобновляет производство – и предъявляет спрос на нефть, потом наступит очередь США и Европы. Что касается российской экономики, низкий курс рубля дает нам хорошую возможность заработать прямо сейчас, а в более длительной перспективе рубль несколько стабилизируется и отыграет часть стоимости. Ведь если сравнивать курс 2016 и 2019 года, он почти не изменился.

Мы потребляем довольно много импортных товаров – это значит, что они станут для нас дороже. Поэтому кто-то откажется от крупных покупок, кто-то найдет отечественные аналоги. Эффект будет немного сглажен за счет того, что отпуска отменились – поездки за границу, где разница курсов валют чувствуется особенно болезненно, в ближайшее время не планируются.

В первую очередь люди будут экономить на поездках и развлечениях вне дома, во вторую – на одежде и обуви, обновление гардероба сейчас не является первостепенной задачей. Крупные дорогие покупки, например, новая бытовая техника, новый автомобиль, тоже подождут до лучших времен».