Когда базовые потребности пирамиды Маслоу – сейчас это, видимо, гречка и туалетная бумага – закрыты, возникает вопрос, как не унывать в период экономического кризиса и карантина. С одной стороны, хочется сохранить привычный уровень жизни, с другой, здравый смысл подсказывает, что стоит если не затянуть пояса, то хотя бы немного включить режим разумной экономии. Можно ли это сделать, не отказываясь от привычных маленьких радостей? Реально ли зарабатывать на тратах? Разбираемся, вооружившись статистикой, советами экспертов и анализом лучших предложений на рынке банковских услуг.
Как сохранить привычный уровень жизни в нестабильные времена?
Что происходит?
Нам повезло – или не повезло – жить в нетривиальную эпоху, когда на кризис, связанный с падением цен на нефть и, соответственно, падением курса рубля, накладывается кризис, спровоцированный пандемией коронавируса COVID-19. Закрываются границы, отменяются крупные мероприятия, простаивает общепит. Сколько это продлится и насколько масштабно аукнется, пока достоверно прогнозировать мало кто берется – а кто рискует, у тех предсказания разнятся. Среди наиболее драматичных вариантов эксперты называют существенное замедление мировой экономики и глобальную рецессию, а базовый сценарий МВФ на текущий год предполагает самые низкие темпы роста за десять лет — всего три с половиной процента. Но можно дать чуть больше конкретики по реакции общества – хотя бы путем экстраполяции того опыта, который у нас уже есть.
Например, крупная аналитическая компания Nielsen показывает такие цифры по России в четвертом квартале 2019 года: уже тогда экономили 70% опрошенных, из них 59% – на обновлении гардероба, 56% переходили на более доступные бренды продовольственных товаров, 54% экономили на развлечениях вне дома, 38% – на покупке бытовой техники, 19% реже использовали личный автомобиль.
Что мы будем делать?
Опрошенные нами эксперты предсказывают аналогичный паттерн поведения и на ближайшие месяцы.
Юлия Вымятина
Декан факультета экономики Европейского университета
«Конечно, прямо сейчас произойдет реструктуризация расходов – уже не будет трат на поездки, на развлечения вне дома: кино, театры, музеи, кафе, рестораны. В первую очередь вырастут расходы на ритейл – те, кто давно планировал купить какую-то технику, больше не станет откладывать, плюс все закупятся долгоиграющими продуктами и бытовыми средствами. Эта волна продержится еще неделю-две, а потом люди начнут экономить практически на всем, кроме еды, потому что ситуация с доходами у многих будет весьма туманная – до тех пор, пока экономика не начнет оживать.
Когда весь мир выдохнет по поводу коронавируса, уляжется паника – цена на нефть начнет расти, она не останется на текущем уровне. Китай уже возобновляет производство – и предъявляет спрос на нефть, потом наступит очередь США и Европы. Что касается российской экономики, низкий курс рубля дает нам хорошую возможность заработать прямо сейчас, а в более длительной перспективе рубль несколько стабилизируется и отыграет часть стоимости. Ведь если сравнивать курс 2016 и 2019 года, он почти не изменился.
Мы потребляем довольно много импортных товаров – это значит, что они станут для нас дороже. Поэтому кто-то откажется от крупных покупок, кто-то найдет отечественные аналоги. Эффект будет немного сглажен за счет того, что отпуска отменились – поездки за границу, где разница курсов валют чувствуется особенно болезненно, в ближайшее время не планируются.
В первую очередь люди будут экономить на поездках и развлечениях вне дома, во вторую – на одежде и обуви, обновление гардероба сейчас не является первостепенной задачей. Крупные дорогие покупки, например, новая бытовая техника, новый автомобиль, тоже подождут до лучших времен».
Как экономить, но не снижать уровень жизни?
Нельзя просто взять и отказаться от милых сердцу привычек, от шопинга до кофе навынос – и не страдать в глубине души от этого. Впрочем, таких радикальных мер и не требуется. Редакция «Собака.ru» делится лайфхаками, как получать столько же эндорфинов, сколько и прежде, за меньшие деньги.
Наталья Лыбина
Редактор рубрики «Мода»
«Классный способ сэкономить на вещах, при этом одеваясь стильно и модно – это обратить внимание на секонд-хэнды и винтажные магазины. Там часто можно найти что-то классное и по доступным ценам.
Кроме того, круто покупать одежду и обувь хорошего качества, которые вы будете долго носить. Сейчас как никогда разумно отправиться за покупками в аутлеты и на распродажи – но тратиться имеет смысл только на базовые вещи (например, те же однотонные футболки), которые точно пригодятся и которые вы не выкинете через неделю. Не покупайте на распродажах вещи, которые вам не нужны, из-за их низкой цены, или вещи, которые уже у вас есть. Подходите к покупкам осознанно – прежде, чем достать кошелек, подумайте, сколько раз вы выйдете с этой вещью и оправдает ли она свою цену за счет этих выходов. Допустим, если вы часто носите кроссовки, то есть смысл купить одну хорошую, дорогую пару, которая прослужит несколько лет – таким образом цена за один выход этой вещи будет минимальна.
Подпишитесь на рассылки любимых интернет-магазинов – онлайн цены и так часто ниже, чем оффлайн, а с промокодами можно порадовать себя еще более выгодной покупкой».
Александр Иорданов
Редактор рубрики «Еда»
«Еда – точно не то, на чем стоит специально экономить. Но разумный подход важен и здесь. Для начала заведите многоразовую кофейную кружку и просите наливать кофе в нее: во-первых, это экологично, во-вторых, кофейни часто делают скидки своим сознательным посетителям. Изучите обеденные предложения в ближайших к офису заведениях, так называемые бизнес-ланчи – это отличная альтернатива столовым. А собираясь в ресторан на выходных, обратите внимание на бранчи и сет-меню: в восьми случаях из десяти, выбрав их, удовольствие от еды вы получите больше, а счет – меньше».
Катерина Резникова
Редактор рубрики «ЗОЖ»
«В условиях нынешнего всплеска тревожности и неопределенности важно сохранить психологическое здоровье. Если очные встречи с психотерапевтом ощутимо бьют по карману, можно перейти на дистанционные консультации — в последнее время появилось несколько отличных российских сервисов, предлагающих такую услугу. Большой плюс их в том, что заочное общение обходится дешевле, чем личные встречи с врачом. Ну а вообще инвестиции в mental health — одни из самых выгодных».
Ксения Морозова
Редактор рубрики «Город»
«Все офлайн-мероприятия отменены, зато вариантов онлайн-курсов множество: отличные лекции на любые темы есть на “Постнауке”, “Арзамасе”, Coursera и в “Открытом университете”. Самое время изучить онлайн-проект о самых важных произведениях русской литературы “Полка”».
Как грамотно распоряжаться финансами?
Не все банковские карты одинаково полезны и выгодны. Если раньше вы получали зарплату на карточку, которую за вас выбрал работодатель, и с нее же тратили деньги, сейчас имеет смысл посмотреть и сравнить – скорее всего, предложения других банков окажутся для вас более выгодными. Имеет смысл заводить тот «пластик», который лучше всего будет экономить (и даже приумножать!) ваш бюджет. Мы в редакции пользуемся разными сервисами, с разными бонусами, скидками и кэшбэком. Обсудив опыт их использования, пришли к выводу, что сейчас очень актуальна карта «Польза» от Банка Хоум Кредит. Приятно, что с нашим мнением солидарны жюри премии Frank Banking Reward Award 2019 и эксперты финансового супермаркета Banki.ru – на ежегодной премии «Банк года» они назвали «Пользу» банковской картой года, отметив ее удобство, выгоду и доступность: при выполнении несложных условий картой можно пользоваться бесплатно, при этом получая высокий процент на остаток, бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, а так же получать кэшбэк за любые покупки. Так ли это? Разбираемся подробно.
Александр Тарабановский
Руководитель направления развития дебетовых карт Банка Хоум Кредит
«Чаще всего клиенты банков сталкиваются с выбором: открыть карту с выгодным процентом на остаток, или выбрать ту, где прозрачная программа лояльности и высокий кэшбэк? Мы учли обе эти потребности и создали карту «Польза»: с кэшбэком за любые покупки и процентом на остаток. Популярность нашей карты растет: только за 2019 год год число клиентов, которые активно пользуются картой, выросло на пятнадцать процентов, а объем транзакций – на шестьдесят шесть процентов».
В чем преимущества карты «Польза» от Банка Хоум Кредит?
Время – деньги. Экономить время «Польза» помогает своему будущему владельцу еще на этапе оформления. Не нужно идти в банк писать заявку – это можно сделать онлайн. За готовой картой тоже необязательно куда-то ехать: в крупных городах ее доставят курьером домой или в офис.
Выпуск карты – бесплатно, обслуживание – тоже, при соблюдении хотя бы одного из простых условий: карта оформлена как зарплатная (то есть на нее должно поступать не менее двадцати тысяч рублей в месяц), либо остаток на карте больше десяти тысяч рублей, либо сумма покупок, оплаченных картой за месяц, больше пяти тысяч рублей. Даже если ни одно условие не будет выполнено, за обслуживание спишут всего девяносто девять рублей за конкретный месяц (никакого гигантского годового обслуживания!).
Но нам кажется, что выполнять озвученные выше условия имеет смысл не только ради сотни в месяц – ведь на этих пунктах можно не только экономить, но и получать прибыль.
Во-первых, за остаток на счете Банк Хоум Кредит начисляет до шести процентов годовых! Это действительно круто – ради интереса можете сравнить предложения других банков, даже по депозитам многие предлагают меньший процент. Причем на депозитах, как правило, чем больше сумма вклада, тем выше процент. Здесь же все более реалистично, закидывать на карту миллионы не придется – эти рекордные шесть процентов начисляются на остаток до трехсот тысяч рублей. Если вы храните на карте больше – получите шесть процентов с трехсот тысяч, плюс три процента на все, что свыше. В обоих случаях нужно тратить хотя бы пять тысяч в месяц по карте. Профит! А если открыть карту до 30 апреля, то можно стать участником специальной акции, и получать на остаток 10% годовых.
Кэшбэк по карте «Польза» простой и прозрачный – по умолчанию возвращается один процент от всех оплаченных картой покупок. Повышенный кэшбэк в три процента стабильно идет за самые востребованные категории – АЗС, аптеки, кафе и рестораны. (Тут вздохнули наши коллеги, которые пользуются другими картами и каждый месяц должны выбирать категории повышенного кэшбэка из одинаково неинтересных им «цветов», «подарков» и «автомобилей»). Дополнительно можно подключить наиболее симпатичные именно вам категории из довольно разнообразного списка: «Детские товары», «Одежда», «Дом и ремонт», «Развлечения», «Здоровье и красота», «Электроника», «Домашние питомцы».
Максимальный кэшбэк – до десяти процентов – можно получить, делая покупки у партнеров банка – их немало, более двухсот пятидесяти на данный момент, и список постоянно растет.
А что с операциями по карте? Условия по ним тоже очень комфортные. Пополнять «Пользу» можно бесплатно с карты любого другого банка через мобильное приложение или интернет-банк. Снимать наличные – тоже бесплатно, причем необязательно искать именно банкомат Банка Хоум Кредит – подойдет любой, если вам нужно обналичить до ста тысяч рублей в месяц. Нужно больше? Тоже бесплатно, если карта оформлена как зарплатная. Кстати, вы же помните, что у себя в бухгалтерии можете написать заявление, чтобы деньги вам переводили на ту карту, на которую вы хотите? Если необходимо перевести деньги на карту другого банка, то Банк Хоум Кредит компенсирует комиссию по таким переводам кэшбэком, если переводите до 20000 рублей в месяц.
В общем, по итогам нашего импровизированного редакционного консилиума мы пришли к выводу, что кризис – это конечно, не очень весело, зато дает повод пересмотреть свои ценности и привычки, сделать их более осознанными и экологичными. А осознанный и грамотный выбор банковских продуктов позволяет экономить и даже приумножать деньги там, где их тратишь.
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