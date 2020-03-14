Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы заниматься благотворительностью

В сообщении говорится, что Гейтс так поступил, «чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования, а также в противодействии изменению климата, в чем он все больше участвует». При этом американский предприниматель останется советником по техническим вопросам генерального директора Microsoft и других ее руководителей. Теперь в совете директоров Microsoft находятся 12 человек, а глава компании – Сатья Наделла.