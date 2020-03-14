Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс вышел из ее совета директоров. Он планирует посвятить свободное время филантропии. Об этом сообщается в заявлении, которое опубликовано компанией в пятницу, пишет ТАСС.
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы заниматься благотворительностью
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@thisisbillgates
В сообщении говорится, что Гейтс так поступил, «чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования, а также в противодействии изменению климата, в чем он все больше участвует». При этом американский предприниматель останется советником по техническим вопросам генерального директора Microsoft и других ее руководителей. Теперь в совете директоров Microsoft находятся 12 человек, а глава компании – Сатья Наделла.
Гейтс также рассказал в соцсети LinkedIn, что выйдет из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. «В Microsoft и Berkshire Hathaway никогда не было такого сильного руководства, так что это верный момент, чтобы предпринять данный шаг», – отметил он.
Напомним, компания основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Microsoft является крупнейшей транснациональной компанией по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники – персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.
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