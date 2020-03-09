В понедельник, 9 марта, курс доллара превысил 74,1 руб., курс евро — 84,3 руб на Forex. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Российская валюта подешевела после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавшем падении нефтяных котировок. Стоимость топлива марок Brent и WTI упала на 30%.
Курс доллара на международных торгах превысил 74 рубля, евро — 85 рублей
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Фото: Shutterstock
Последний раз такой показатель был установлен в январе 2016 года. Это произошло на фоне бума сланцевой нефти в США. Стоимость топлива падала в течение полутора лет, с уровня около 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов в январе 2016 года. Тогда доллар достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.
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