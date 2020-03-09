Курс доллара на международных торгах превысил 74 рубля, евро — 85 рублей

Последний раз такой показатель был установлен в январе 2016 года. Это произошло на фоне бума сланцевой нефти в США. Стоимость топлива падала в течение полутора лет, с уровня около 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов в январе 2016 года. Тогда доллар достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.