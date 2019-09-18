Победитель конкурса «АРХпроект-2019» поедет на XVII Венецианскую биеннале

В Петербурге стартовал всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект: внутри и снаружи». IV сезон, который организовала Группа ЦДС, посвящен границам между интерьером и экстерьером. Впервые к работе финалистов присоединятся ведущие архитекторы и дизайнеры России. Среди экспертов, членов жюри и менторов – Ксения Малич, Евгений Асс и Вячеслав Хомутов.

Условия участия и номинации Сквозная тема конкурса, на который можно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, раскрывается в трех номинациях: «Среда обитания» (интерьер одной из типовых квартир), «Орнамент и плоскость» (архитектурное решение фасада детского сада) и «Функция двора» (благоустройство двора многоквартирного дома). Принять участие в конкурсе могут студенты и аспиранты высших учебных заведений России, а также ребята старше 16-ти лет, которые учатся в средних профессиональных образовательных учреждениях. Попробовать свои силы смогут как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы до 3-х человек. Участие в конкурсе бесплатное.

Первый этап В этом году конкурс пройдет в два этапа, и к традиционному открытому состязанию добавится работа в финале под руководством менторов. Сначала участники регистрируются на сайте и до 20 октября представляют эскизные решения для одной или нескольких номинаций, затем поданные проекты оценивают эксперты. Среди них - архитектурный критик, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Ксения Малич, декоратор, куратор отделения «Декорирование интерьера» IDS Маша Гончарова, кандидат архитектуры, проректор по учебной работе СПбГАСУ Светлана Головина, главный архитектор Группы ЦДС Федор Опарин, архитектор, доцент строительного факультета СПбГАСУ, почетный куратор «АРХпроекта» Ольга Ушакова.

Второй этап Авторы вошедших в шорт-лист работ становятся финалистами «АРХпроекта»-2019. В ноябре они готовят итоговые проекты под руководством менторов. Курировать номинацию по созданию интерьера квартиры будут Евгений Решетов и Татьяна Синельникова (Rhizome), а также Вячеслав Хомутов (Haubaus). К работе с архитектурным решением фасада детского сада присоединятся Степан Липгарт (Liphart Architects) и Сергей Падалко («Витрувий и сыновья»). Создать функциональное дворовое пространство участникам помогут Андрей Люблинский (ВШЭ) и Георгий Снежкин («Хвоя»).

Финал Результаты совместной работы менторов и участников конкурса покажут на открытой выставке в общественно-деловом пространстве «Севкабель Порт» в середине декабря. Жюри определит обладателей призовых мест и Гран-при конкурса. В коллегию среди прочих вошли Асмо Яакси (JKMM), Евгений Асс (МАРШ), Евгений Подгорнов (Intercolomnium), Олег Романов (Санкт-Петербургский Союз архитекторов), Михаил Медведев (Группа ЦДС). Впервые обладатель Гран-при поедет на XVII Венецианскую архитектурную биеннале в 2020 году. Победителей, занявшие первые места в каждой из трех номинаций, пригласят на оплачиваемую стажировку в Группе ЦДС. Кроме того, среди призов – графические планшеты, лицензионное программное обеспечение, книги и альбомы по архитектуре.

Михаил Медведев Генеральный директор Группы ЦДС Цель конкурса — дать творческий импульс будущим архитекторам, предоставить им возможность сделать первые шаги в карьере, а также вдохновиться выбранной профессией.

Владимир Фролов Архитектурный критик, ответственный секретарь жюри IV сезона конкурса Зодчество с незапамятных времен ищет оптимальную взаимосвязь противоположных и одновременно стремящихся друг к другу начал — интерьера и экстерьера. Начиная с ХХ века, тема усложняется: модернисты стремятся объединить внутреннее и внешнее, а то и стереть между ними границу. И всё же эта граница не исчезает: мы ищем укрытия в защищенном пространстве, а потом неизменно хотим оказаться в общественной среде города.