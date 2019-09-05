Мебельный центр «Богатырь» в честь своего дня рождения разыгрывает путешествие в Прагу

Мебельный центр «Богатырь»в Приморском районе, где можно купить обстановку и для дома, и для офиса: от классических мягких диванов до шкафов в стиле лофт, – отмечает год со дня открытия. В программе 14 сентября – живая музыка, развлечения для детей, фокусники и розыгрыш путешествия в Прагу на двоих.

Год назад на углу Богатырского проспекта и Торфяной дороги открылся новый мебельный центр. В комплексе площадью 64 000 кв. м можно подобрать обстановку домой или в офис: от люстры и кресел в гостиную до письменных столов и стеллажей для документов. Все пространство поделено на моно и мультибрендовые шоу-румы, а чтобы подобрать необходимые детали интерьера открыты дизайн-студии. Разумеется, предусмотрены доставка, сборка и гарантийное обслуживание.

Кроме шоу-румов мебели, в комплексе «Богатырь» открыты магазины сопутствующих товаров, которые пригодятся при подборе декора. Так, прямо здесь можно оформить картину в багет, подобрать ковер или выбрать бытовую технику,

Для тех, кто планирует обновление загородного дома на излете дачного сезона, в мебельном центре «Богатырь» есть магазины с каминами и кованой мебелью.

Праздник в честь первого дня рождения комплекса стартует в 13.00 и продлится до 18.00. В расписании кроме выступлений вокалистов и танцовщиков, значатся развлечения для детей – научное шоу, игры, фокусники, аквагрим, мастер-классы. В течение дня среди гостей будут разыгрывать предметы декора, а в 18.00 – путешествие в Прагу на двоих.