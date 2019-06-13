Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA создала коллекцию мебели и предметов декора для людей с ограниченными возможностями. В числе представленных позиций стул, с которого удобно вставать, облегченные вазы и даже захваты для банок, чтобы легко их открывать — разработанные при участии эргономистов и физиотерапевтов.

Коллекция получила название OMTÄNKSAM — в переводе со шведского «заботливый». Она создана для людей с ограниченными возможностями и состоит из различных предметов мебели и декора. Так, в новую линейку, разработанную по принципам эргономики при участии эргономистов, физиотерапевтов и исследователей IKEA, вошли стулья, на которых удобно сидеть и с которых не сложно встать, декоративные подушки, которые поддержат уставшую спину, легкая ваза, а также захваты для банок, которые помогут открыть крышку.

«Сегодня 15 % населения мира живет с той или иной формой инвалидности, и этим людям необходимо чуть больше комфорта, чтобы преодолеть возникающие неудобства. При участии эргономистов, физиотерапевтов и исследователей IKEA разработала коллекцию, которая поможет людям с самыми разными потребностями добавить в дом больше функциональности и безопасности», — рассказали в компании.

Коллекция была анонсирована на конференции Democratic Design Days — в России коллекция поступит в продажу в мае 2020 года. Также компания планирует запустить линейки мебели и аксессуаров, ориентированные на решение экологических проблем. Так, коллекция на тему загрязнения воды будет создана из переработанного морского пластика, воздуха — выполнена из рисовых стеблей, а проблема роста объема пищевых отходов и отсутствия свободного доступа к электроэнергии будет передана через коллекцию солнечных панелей и светильников.

Напомним, ранее IKEA представила коллекцию роботизированной мебели для маленьких помещений Rognan. Компания также запустила проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. Ранее стало известно, что новый магазин IKEA появится в Петербурге в 2020 году. 12 февраля в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA. В каждом купе было по два спальных места, шкаф, телевизор и фирменные закуски. В марте IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции по использованию этих устройств. Вирджил Абло, Крейг Грин и другие мировые дизайнеры создали ковры (да-да!) для IKEA. А еще IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов. Д'оу! Теперь можно лежать на диване, как Гомер!