Дизайнер интерьера и декоратор – в Международной школе дизайна стартуют новые курсы

С сентября в Международной школе дизайна IDS-Петербург стартуют программы обучения по семи направлениям. Студенты взаимодействуют с практикующими профессионалами – преподавателями курсов, участвуют в вебинарах из Лондона, зарубежных мастер-классах и воркшопах. Так, студенты курса «Дизайн интерьера» изучают британские технологии и проходят стажировку на Helsinki Design Week, Dutch Design Week, ISaloni Milano. Итог обучения – профессиональное портфолио и собственный дизайн-проект.

В программе курса «Ландшафтный дизайн» – знакомство с тенденциями и практические занятия на реальных объектах Петербурга. Изучив теорию, студенты создают проекты выставочного и частного сада, а также дизайн-проект среды гостиницы. За год обучения на курсе «Декорирование интерьера» можно научиться стилизовать любое пространство. Программа «Графический дизайн» включает практику швейцарской Высшей школы дизайна и искусства в Люцерне. Она нацелена на освоение графического проектирования и создание основных элементов фирменного стиля.

Будущие web-дизайнеры будут работать с методами создания виртуальной реальности и займутся своими собственными авторскими сайтами. Новый курс «Motion-дизайн» нацелен на то, чтобы показать все этапы создания графического и motion-проекта: от разработки концепции до финальной презентации. В программе «Дизайн костюма» принимают участие гуру индустрии, которые познакомят слушателей с существующими кейсами: от процесса поиска вдохновения и создания эскизов до подготовки коллекции к показу.