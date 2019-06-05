IKEA представила коллекцию роботизированной мебели для маленьких помещений

Коллекция для маленьких помещений Rognan представляет собой роботизированный модуль, состоящий из кровати, шкафа, компьютерного стола и дивана. Конструкцией можно управлять при помощи джостика с кнопками — таким образом отдельные части складываются, а сам модуль двигается по комнате.

«Все больше людей живут или переезжают в города, где примерно 1,5 миллиона человек присоединяется к населению еженедельно. Массовая урбанизация создает густонаселенные города, которые в то же время потребляют не только квадратные метры, но и ресурсы Земли — неустойчивыми темпами. IKEA хочет сделать повседневную жизнь людей лучше, позволяя обустроить дом своей мечты даже в небольших помещениях», — рассказывают создатели коллекции.

Новая система разработана совместно с американским стартапом Ori Living, занимающимся производством роботизированной мебели. Продажи коллекции стартуют в 2020 году в Японии и Гонконге, а цена пока не разглашается.

Напомним, IKEA запустила проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. 19 интерьерных решений предложено для 9 разных планировок — в ней можно найти решения для «хрущевок», квартир «93 серии» и других. Ранее также стало известно, что новый магазин IKEA появится в Петербурге в 2020 году. 12 февраля в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA. В каждом купе было по два спальных места, шкаф, телевизор и фирменные закуски. В марте IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции по использованию этих устройств. Вирджил Абло, Крейг Грин и другие мировые дизайнеры создали ковры (да-да!) для IKEA. А еще IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов. Д'оу! Теперь можно лежать на диване, как Гомер!