IKEA создала бесплатную библиотеку дизайн-проектов квартир в типовых домах

Российское подразделение шведской производственно-торговой группы компаний IKEA запустило проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. 19 интерьерных решений предложено для 9 разных планировок — в ней можно найти решения для «хрущевок», квартир «93 серии» и других.

Для того, чтобы начать пользоваться библиотекой «Квартиротека», необходимо ввести адрес дома — если его нет в базе, пользователю будет предложено выбрать подходящий вариант по фотографиям домов. Отмечается, что на данный момент доступны планировки для 12 видов зданий — а базу добавлены дома наиболее массовых серий, которые строились в период с 1960-х по 2000-е года.

Всего доступно 36 комбинаций дизайн-проектов для однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, однако отмечается, что библиотека будет пополняться. Помимо готовых вариантов обустройства жилья можно отдельно рассмотреть гостиные, кухни, детские, ванные и другие комнаты.

«Квартиротека — это бесплатные дизайн-проекты для российских квартир. В ней вы можете смотреть дизайн-проекты, вдохновляться и находить решения, которые вам хотелось бы использовать у себя дома. Все дизайн-проекты Квартиротеки — собственность и разработка IKEA, и в рамках проекта не предполагается никаких индивидуальных платных услуг», — отмечается в пресс-службе компании.