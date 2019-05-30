Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». Д'оу! Теперь можно лежать на диване, как Гомер!

Коллекции интерьеров из популярных сериалов получили название Real Life Series, однако сами гостиные не подписаны названиями — придется проверить себя на знание культовых «Друзей» или новомодных «Очень странных дел». Под снимками можно найти каталоги с диванами, креслами, коврами, тумбочками, светильниками, шторами и другими предметами интерьера, которыми можно оформить свою гостиную.

«Благодаря множеству комбинаций мебели разных стилей и размеров мы воплотили в жизнь культовые гостиные самых любимых семей всех времен — и по доступным ценам. Мы сгруппировали все продукты для каждой комнаты, поэтому легко воссоздать то, что вы видите в каталоге, в вашем собственном доме», — поделились дизайнеры IKEA.

Как сообщает издание AdWeek, над проектом работала Publicis Spain — специалисты компании два месяца подбирали схожие предметы интерьеров из ассортиментов магазина IKEA, а после воссоздали знаменитые гостиные с помощью 3D-моделирования.

Напомним, ранее стало известно, что новый магазин IKEA появится в Петербурге в 2020 году. 12 февраля в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA. В каждом купе было по два спальных места, шкаф, телевизор и фирменные закуски. В марте IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции по использованию этих устройств. А еще Вирджил Абло, Крейг Грин и другие мировые дизайнеры создали ковры (да-да!) для IKEA.