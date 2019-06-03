После сезонных обновлений в зале «Подарки и Декор» универмага «Московский» можно подобрать все необходимое для интерьера в стиле фьюжн. Например, для декорирования кухни стоит подумать о миксе изделий из разных материалов – дерева темных и светлых пород, стекла, фарфора, металла, пластика и текстиля. Для такого формата подойдет американский бренд Nambe, который сочетаает плавные и затейливые линии, сталь, а также дерево акации и канадского ясеня. Акцентом станет коллекция чайного или кофейного сервиза от португальцев Vista Alegre. Кроме того, дизайнеры фабрики предлагают подавать вино не в хрустальных, а в разноцветных стеклянных бокалах или керамических кружках.