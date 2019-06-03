Интерьер в стиле фьюжн – в универмаге «Московский» обновили зал «Подарки и Декор»
После сезонных обновлений в зале «Подарки и Декор» универмага «Московский» можно подобрать все необходимое для интерьера в стиле фьюжн. Например, для декорирования кухни стоит подумать о миксе изделий из разных материалов – дерева темных и светлых пород, стекла, фарфора, металла, пластика и текстиля. Для такого формата подойдет американский бренд Nambe, который сочетаает плавные и затейливые линии, сталь, а также дерево акации и канадского ясеня. Акцентом станет коллекция чайного или кофейного сервиза от португальцев Vista Alegre. Кроме того, дизайнеры фабрики предлагают подавать вино не в хрустальных, а в разноцветных стеклянных бокалах или керамических кружках.
Современный декор для дома сочетает эстетику и функциональность. Так, полезным подарком и для своего дома, и для друзей станут итальянские ароматические палочки Millefiori Milano, которые недавно появились в универмаге «Московский», или яркий электрический диффузор Esteban. В классический интерьер впишутся авторские изделия и сервизы «Императорского фарфорового завода», коллекционный фарфор Rosenthal meets Versace, а также вазы, часы, письменные наборы и предметы для сервировки стола из бронзы и полудрагоценных камней от компании «Сентябревъ».
Зал «Подарки и Декор» Универмага «Московский», Московский пр., 207, тел. (812) 702-8055, moskovsky.ru
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