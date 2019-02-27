В Милане пройдет 58-я выставка дизайнерской мебели Salone Internazionale del Mobile

В миланском выставочном комплексе Fiera Rho Milano пройдет 58-я выставка итальянской мебели Salone Internazionale del Mobile. Она традиционно объединяет в себе несколько специализированных экспозиций: международную выставку освещения Euroluce, выставку Workplace3.0, посвященную инновациям и трендам в сфере дизайна рабочих пространств, выставку SaloneSatellite, посвященную молодым и талантливым дизайнерам, и международную выставку мебельных аксессуаров. На них будут представлены более 2000 экспонатов: от осветительных приборов и обивки мебели до кухонь и ванных комнат, увидеть которые собираются как профессионалы сферы, так и простые покупатели.