В Милане пройдет 58-я выставка дизайнерской мебели Salone Internazionale del Mobile
В миланском выставочном комплексе Fiera Rho Milano пройдет 58-я выставка итальянской мебели Salone Internazionale del Mobile. Она традиционно объединяет в себе несколько специализированных экспозиций: международную выставку освещения Euroluce, выставку Workplace3.0, посвященную инновациям и трендам в сфере дизайна рабочих пространств, выставку SaloneSatellite, посвященную молодым и талантливым дизайнерам, и международную выставку мебельных аксессуаров. На них будут представлены более 2000 экспонатов: от осветительных приборов и обивки мебели до кухонь и ванных комнат, увидеть которые собираются как профессионалы сферы, так и простые покупатели.
Миланский мебельный салон, который появился в 1961 году и за полвека стал трендсеттером в своей области, пройдет в Милане с 9 по 14 апреля. Подробнее об участии можно узнать здесь.
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