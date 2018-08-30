Нелли Недре выпустила коллекцию посуды — и она очень красивая!

Их можно использовать как в качестве сервировки, так и для декора или хранения — поставить букет полевых цветов, канцелярские принадлежности или положить украшения. Тарелки и чашки уже будут продаваться в магазине NNedre на Басковом переулке, 29 с завтрашнего дня. Стоимость маленькой чашки (100 мл) — 1200 рублей, большой (400 мл) — 1800 рублей, а тарелки — 1950 рублей.