Дайсукэ Сакаи: «Мы создаем искусство для новых впечатлений»

teamLab

Все началось в 2001 году – наша команда из пяти инженеров-студентов хотела придумать то, что изменит мир. Уже тогда мы делали инсталляции, но не заботились о стратегии и концентрировались только на искусстве. Прошло семнадцать лет, и теперь в штате нашей компании teamLab не пять человек, а пятьсот – инженеры и художники в Токио вместе работают над цифровыми интерактивными произведениями.

В teamLab инсталляции придумываются с нуля в непрерывном процессе, синтезе творчества и мысли: архитекторы, программисты, аниматоры и дизайнеры создают прототип, а затем всей командой улучшают. Мы называем себя ультратехнологами – специалистами, которые создают абсолютно новое искусство – для ощущений, которые раньше никто не испытывал.