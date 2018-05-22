Дайсукэ Сакаи: «Мы создаем искусство для новых впечатлений»
Сооснователь творческой группы teamLab Дайсукэ Сакаи приехал в Петербург из Токио, чтобы на сессии Lakhta View показать абсолютно новое интерактивное искусство – в котором прикосновение зрителя меняет реальность.
teamLab
Все началось в 2001 году – наша команда из пяти инженеров-студентов хотела придумать то, что изменит мир. Уже тогда мы делали инсталляции, но не заботились о стратегии и концентрировались только на искусстве. Прошло семнадцать лет, и теперь в штате нашей компании teamLab не пять человек, а пятьсот – инженеры и художники в Токио вместе работают над цифровыми интерактивными произведениями.
В teamLab инсталляции придумываются с нуля в непрерывном процессе, синтезе творчества и мысли: архитекторы, программисты, аниматоры и дизайнеры создают прототип, а затем всей командой улучшают. Мы называем себя ультратехнологами – специалистами, которые создают абсолютно новое искусство – для ощущений, которые раньше никто не испытывал.
В ArtScience Museum в Сингапуре мы показали Хрустальную Вселенную: зритель оказывается внутри изображения, где создается иллюзия бесконечного лабиринта – настолько реальная, что человек может заблудиться. Кстати, Crystal Universe можно управлять со смартфона и менять стили и цветовую гамму простым движением пальца.
Сейчас teamLab проводит 8-10 выставок в год, но путь в мировое искусство оказался долгим для нас – компании было десять лет, когда прошла наша первая экспозиция. В 2011 году друзья познакомили нас с Такаши Мураками, и он пригласил нас выставить работы в Национальной Тайваньской галерее изобразительного искусства. После, в 2013 году, мы показали инсталляции в Pace Gallery Нью-Йорке: и с тех пор выставки стали регулярными.
Основная идея нового искусства – интерактивность: если раньше зрители были сторонними наблюдателями, то теперь они могут стать частью произведения. Так teamLab в DMM Office воплотила огромную работу: в офисе с 26-ю переговорными комнатами гостей провожает животное – например, гиппопотам идет за вами вслед, пока вы не доходите до нужной точки. Зверя можно коснуться и поиграть.
Инсталляцией «Миры освобожденные и затем связанные» (Worlds Unleashed and then Connecting) мы оформили ресторан SAGAYA в Токио. Посетители кладут тарелку на стол, на скатерти расцветают цветы, бабочки сходят с тарелок и начинают порхать по стенам. Люди просто берут блюда, а пространство вокруг них меняется: так цифровое искусство проникает в реальность, стирая границы между зрителем и произведением.
Я верю, что новая реальность трансформирует мышление людей: вскоре благодаря технологиям исчезнут границы между миром реальным и виртуальным, пространством личным и публичным.
На выставке Odaiba Aomi area в Токио мы проецировали изображение на большой купол. Человек ложился на пол в центре сферы, а вокруг него распускались бутоны, цвели, опадали и увядали – цикл рождения и смерти продолжался бесконечно. И если долго лежать, создавалось ощущение, что парят не цветы, а ты сам. Выставка имела грандиозный успех – ее посетило больше 200 тысяч человек
В прошлом году на фестивале teamLab Jungle мы заполнили помещение световыми лучами, которых люди могли касаться как струн – и они звучали. Гости сами создавали уникальную музыку, и она менялась каждую секунду.
Думаю, вскоре города станут другими благодаря цифровому искусству – уже сейчас мы можем проецировать инсталляции на любые дома и менять их вид.
Уже через месяц – в июне 2018 года – мы откроем свой постоянный «Музей цифрового искусства teamLab без границ» (DIGITAL ART MUSEUM TEAMLAB BORDERLESS) в Токио. Десять тысяч квадратных метров станут площадкой для полсотни интерактивных инсталляций – в огромном музее зрители будут переходить из одной комнаты в другую и блуждать в виртуальной реальности. Я приглашаю вас приехать в Токио и увидеть проекты teamLab вживую – чтобы почувствовать огромную разницу между «смотреть со стороны» и «ощущать».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.