Андрей Бартенев: «Петербургу нужны оазисы, где молодежь не будет чувствовать себя лишней»

Мне пришлось стать художником, чтобы сохранить ощущение свободы, вседозволенности и раскрепощенности. Не хотелось врать самому себе и притворяться, а все остальное диктовало очень мощные компромиссы. Единственное слово, которое меня характеризует — это художник, ни в коем случае не фэшн-дизайнер. Все, больше ничего не надо.

Я символ постоянной трансформации, за что и пострадал в свое время. Я появился в Москве в 89-ом году, а когда мое имя закрепилось победами на международных арт-форумах, сластолюбивые критики бросились на молодое тело. У меня ничего не было, только широко открытые на мир глаза, а в них плевали и кричали: «Что это за художник? Он и лапти плетет, и корзины с цветами собирает, и варенье, и пирожки, и клей, и клейстер, и скульптура, и перформанс. Он вообще все что угодно горазд сделать! Не поймем, как его называть». Страдали все, кто обладал таким расширенным сознанием и эмоциональным бэкграундом. Пока к концу 90-х вдруг не всплыл термин «мультимедийность». А я уже лет десять как был мульмедийным!

Я отношусь к азартным человеческим особям, а азартному человеку легко увлечься, он может всему найти место в своем внутреннем мире. И это большая проблема — ты настолько увлекаешься, что можешь все: придумать дизайн новых диванов, стулья перекрасить. И выработать волю, которая будет держать — очень большой труд. Это всеядство играет и хорошую роль, потому что я нахожусь в постоянном адреналине исследователя. Но и приносит проблемы, ведь окружающий мир не готов к такой бегущей мишени. Он не может сфокусироваться и понять — кто такой Бартенев? Что он сделал?

Любовь является одним из гениальнейших методов, который придуман небом и богом для человечества, потому что через любовь все очень просто понять. Когда мать любит ребенка — все поймет, правда? Вот и я в своем творчестве стараюсь понять все через любовь.

Я когда делаю что-нибудь, сразу начинаю это любить. И это позволяет не только материализовать идею, но и превратить ее в новое существо моей любви.

Я понял силу искусства, когда несколько лет назад делал инсталляцию для торгового центра «Кунцево Плаза». Кунцево — не самый интеллектуальный район Москвы, это не петербургский Невский проспект. Поэтому когда мамаши с восьмьюдесятью детьми увидели моего четырехметрового кота и полезли: «Оооой, какой кооотик!», я сказал охране: «Берегите до прихода прессы, а потом в разнос пойдем». Журналисты ушли, золотые столбики с красными лентами убрали, и дети повисли на шее у кота. А когда все разъехались, я смотрю — все белое тело зверя покрыто черными следами башмаков! Но по наглым глазам и улыбке котика я понял, что детские следы — это медали. Котик счастлив, что дети его обнимали. Тогда пробежала искра и я подумал: «Боже, какой я счастливый человек, что могу этим заниматься».