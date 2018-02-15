Победители первой премии «Петербург будущего 2018»
В понедельник, 12 января, в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel впервые состоялась церемония вручения премии «Петербург Будущего 2018», которой редакция «Собака.ru» отметила заслуги и вручила награды тем, кто меняет городскую среду и кто создал самые яркие и заметные проекты за прошлый год.
Гости премии, среди которых были Ника Белоцерковская, публицист Александр Невзоров (пожелавший Петербургу остаться городом «архитектурных извращений»), Сергей и Матильда Шнуровы, поддержали лучших архитекторов и дизайнеров интерьеров, владельцев бюро и студий, урбанистов, девелоперов, и градостроительных критиков города.
Список победителей
Девелоперский Проект Года
Новое Общественное Пространство
Пространство «Бутылка» в «Новой Голландии»
Дизайн Выставки
«Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920-1930-х годов» в Главном Штабе Государственного Эрмитажа
Дизайн Отеля
Дизайн Бара
Архитектура Музея
Выставочные и Издательские Проекты Музея
Частная Реставрация Года
Дача статского советника Сандина в Комарово
Дизайнеры Года
Андрей Шелютто и Ирина Чекмарева
Ландшафтное Бюро Года
Архитектурный Критик Года
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