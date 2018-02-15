Победители первой премии «Петербург будущего 2018»

В понедельник, 12 января, в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel впервые состоялась церемония вручения премии «Петербург Будущего 2018», которой редакция «Собака.ru» отметила заслуги и вручила награды тем, кто меняет городскую среду и кто создал самые яркие и заметные проекты за прошлый год.

Гости премии, среди которых были Ника Белоцерковская, публицист Александр Невзоров (пожелавший Петербургу остаться городом «архитектурных извращений»), Сергей и Матильда Шнуровы, поддержали лучших архитекторов и дизайнеров интерьеров, владельцев бюро и студий, урбанистов, девелоперов, и градостроительных критиков города.