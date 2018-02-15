Победители первой премии «Петербург будущего 2018»

В понедельник, 12 января, в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel впервые состоялась церемония вручения премии «Петербург Будущего 2018», которой редакция «Собака.ru» отметила заслуги и вручила награды тем, кто меняет городскую среду и кто создал самые яркие и заметные проекты за прошлый год.

Гости премии, среди которых были Ника Белоцерковская, публицист Александр Невзоров (пожелавший Петербургу остаться городом «архитектурных извращений»), Сергей и Матильда Шнуровы, поддержали лучших архитекторов и дизайнеров интерьеров, владельцев бюро и студий, урбанистов, девелоперов,  и градостроительных критиков города.

  • Деконструкторский дом Жана Пруве в ЦВЗ "Манеж"

  • Выставка «Братья Хенкины»

  • Интерьер бара Tawny

Список победителей

Девелоперский Проект Года

Пространство «Порт Севкабель»

Новое Общественное Пространство

Пространство «Бутылка» в «Новой Голландии»

Дизайн Выставки

«Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920-1930-х годов» в Главном Штабе Государственного Эрмитажа

Дизайн Отеля

Wynwood Hotel

Дизайн Бара

Бар Tawny

Архитектура Музея

Музей железных дорог

Выставочные и Издательские Проекты Музея

ЦВЗ «Манеж»

Частная Реставрация Года

Дача статского советника Сандина в Комарово

Дизайнеры Года

Андрей Шелютто и Ирина Чекмарева

Ландшафтное Бюро Года

Ландшафтное бюро «Мох»

Архитектурный Критик Года

Мария Элькина

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