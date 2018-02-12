Почему у ЦВЗ «Манеж» лучший дизайн выставок?
ЦВЗ «Манеж»
Открывшийся прошлым летом после реконструкции главный выставочный зал города сразу порадовал актуальным архитектурным решением, предложенным Александром Кривенцовым. За полтора года стало ясно, что за историческим фасадом с его современной начинкой скрывается выверенное концептуальное содержание — плод усилий новой команды директора Павла Пригара и главы попечительского совета Семена Михайловского. В ЦВЗ динамично сменяют друг друга выставки (хиты — «Современные русские художники — участники Венецианской биеннале», «Китайская армия», «70-е. Со_при_частность»), дополненные яркими камерными проектами на территории вокруг «Манежа» («Нос Кваренги», стрит-арт-проект «НЕлишний человек»). Книжный магазин, сувенирная продукция и каталоги довершают оптимистическую картину.
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Павел Пригара директор ЦВЗ «Манеж»
Мы изначально воспринимали "Манеж" не только как прекрасное творение Кваренги, но как многомерное пространство, многогранное явление, институцию. Это место, где люди знакомятся с чем-то новым в искусстве, культуре, дизайне. Наша задача преобразить пространство так, чтобы дизайн не довлел над художественным смыслом. При этом сам "Манеж" — объединяющее начало. Дизайн билета или иллюстрации, публикуемой на нашей странице в "Инстаграме", не менее важен, чем оформление выставок и проектов. Черные столбы на нашем логотипе символизируют не границы, а пустоту, которую мы заполняем художественным смыслом».
Собака.ru благодарит партнера проекта в 2018 году группу компании «Кортрос» и жилой комплекс Royal Park за поддержку.
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