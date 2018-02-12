Почему у ЦВЗ «Манеж» лучший дизайн выставок?

Павел Пригара директор ЦВЗ «Манеж» Мы изначально воспринимали "Манеж" не только как прекрасное творение Кваренги, но как многомерное пространство, многогранное явление, институцию. Это место, где люди знакомятся с чем-то новым в искусстве, культуре, дизайне. Наша задача преобразить пространство так, чтобы дизайн не довлел над художественным смыслом. При этом сам "Манеж" — объединяющее начало. Дизайн билета или иллюстрации, публикуемой на нашей странице в "Инстаграме", не менее важен, чем оформление выставок и проектов. Черные столбы на нашем логотипе символизируют не границы, а пустоту, которую мы заполняем художественным смыслом».