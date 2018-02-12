Почему в Бар Tawny приходят даже те, кто не любит порто?

Кристина Лазарева дизайнер интерьера бара Tawny Многие предметы интерьера выполнены на заказ петербургскими мастерскими: диван и барные стулья — фабрикой "Антиформика", светильники ручной работы — Handle Studio, фурнитура и латунная обшивка порталов кухонной зоны — мастерской Александра Богданова, паркет — производством "Арт Реал". Повезло с мастерами, сумевшими очень глубоко проникнуться идеей и атмосферой. Португалию невозможно представить без плитки "азулежу": оригинальные образцы мы привезли из Лиссабона, но самое большое панно над баром создано петербургским художником Марком Поповым прямо на месте. Некоторые стулья, подсвечники, подносы со своей историей — они были куплены на европейских рынках. Фасад был в ужасном состоянии, а во дворе пришлось перекладывать все инженерные коммуникации. Балкона не было, его надстроили. Зато соседи говорят теперь спасибо — растения оживляют двор, а снег больше не заваливает его до окон второго этажа. Посетители поражаются обилию теплого света: в баре действительно собрано большое количество осветительных приборов, которые в зависимости от времени суток включаются в разных режимах».