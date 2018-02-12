Это Wynwood Hotel — место, в которое сразу хочется заселиться в Петербурге

Анастасия Баранова идеолог Wynwood Hotel Мы хотели сделать отель, аналогов которому нет в нашем городе, — продуманное до мелочей "третье место" в самом центре Петербурга, куда хотелось бы возвращаться. Оформлением номеров занималась студия Choice Interior Studio, общественных зон - DA Architects. 10 января 2017 года началось строительство, а уже 30 июля мы приняли первых гостей отеля. Часто дизайнерские решения принимались прямо в процессе стройки, во время работы здание открывало свои секреты: так, под слоями гипрока обнаружились кирпичные своды и железные балки. Нам хотелось сохранить органику здания, поэтому в некоторых номерах под потолками появилась сетка — так мы занизили потолки, чтобы сделать номера уютнее, и одновременно подчеркнули аутентичность помещений. Выломали огромную советскую лестницу, освободив пространство для лифта и зоны ресепшен. К делу подошли скрупулезно: мебель, оборудование, косметику выбирали долго, после множества проб. Команда отеля сама жила в номерах, задолго до заезда первых гостей. Так поняли, например, что выбранные нами лейки для душа не подходят, — и заменили их на более удобные. В результате в одном из отзывов гость написал: «Не хочется выходить из номера, хотя приехал посмотреть Петербург».