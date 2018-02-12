Почему Илья Варламов оценил Музей железных дорог?
Музей железных дорог
За Балтийским вокзалом, на мертвой до недавнего времени территории промзоны, появился первый в городе высокотехнологичный музей. Даже тотально критикующий все новое в Петербурге блогер-урбанист Илья Варламов благословил проект. Паровоз в разрезе, двигающиеся макеты, гигантский экран, сканирующий внутренности локомотива, сенсорный стол с документами в кабинете министра путей сообщения Российской империи — и все это в гигантском подковообразном здании, спроектированном архитектурным бюро «Студия 44». Кстати, его руководитель Никита Явейн — потомственный архитектор-вокзалостроитель.
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Никита Явейн руководитель архитектурного бюро «Студия 44»
В проекте было много объективных сложностей, которые мы постарались использовать в позитивном ключе. Одна из трудностей связана с тем, что железнодорожные пути и основное здание находятся под разными углами, — обыграли этот момент наклонными плоскостями, поворотными элементами. Условно объект можно разделить на две части: историческую и новую. В исторической части стремились сохранить все, что осталось, а в новой использовали максимальное количество технических новшеств, которые очень нравятся посетителям, особенно детям. Побывав во многих аналогичных музеях за границей, мы пришли к выводу, что в таком проекте нельзя обойтись без верхней точки обзора. Поэтому мы разделили экспозицию на три зоны. Главная точка — сверху, позволяющая увидеть всю картину с высоты. Затем можно спуститься и посмотреть то, что привлекло внимание, вблизи. Третий ракурс — снизу — маршрут, проходящий под поездами. Сейчас не все зоны музея открыты, недоделаны многие интерьеры вагонов. Надеемся, что летом можно будет увидеть все. Практика таких музеев показывает, что они живут долго и не перестают быть интересными. На мой взгляд, технические музеи — это будущее.».
Собака.ru благодарит партнера проекта в 2018 году группу компании «Кортрос» и жилой комплекс Royal Park за поддержку.
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