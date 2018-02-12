Как выглядит «Бутылка» на Новой Голландии
«Бутылка»
Новая Голландия, уверенно ставшая интеллигентным ЦПКиО Петербурга, победоносно обживает рукотворный остров — вслед за созданием парка и катка, реконструкцией Дома Коменданта и «Кузни» осенью открылось здание бывшей тюрьмы, получившее благодаря своей круглой форме название «Бутылка». Первый этаж заняли кафе и бары, второй — книжные и дизайнерские магазины, а третий этаж — спортивные и танцевальные студии и парикмахерские. Интерьеры общественных зон разработали архитектурное бюро Ludi Architects и Любовь Леонтьева совместно с командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», а у каждого бара, шоу-рума или боксерского клуба был свой дизайнер. В «Бутылке» можно провести целый день, тем более что в открытом дворе летом работают террасы, а на сцене проходят концерты.
-
На сцене во дворе «Бутылки» проходят концерты, а на открытии студии Context Pro Дианы Вишневой даже состоялся балетный гала.
-
В угольных граффити на стенах пиццерии Camorra Isola дизайнеры Сергей Семич и Настя Артемьева остроумно обыграли тюремное прошлое здания.
-
Открытая кирпичная кладка, деревянные панели, декоративная плитка — коридоры на каждом этаже «Бутылки» выглядят индивидуально.
|
Роксана Шатуновская, креативный директор «Новая Голландия: культурная урбанизация».
"Бутылка" — самое необычное и самое мрачное, из-за его истории, здание на острове. Изначально мы планировали сделать здесь бутик-отель, но потом поняли, что острову нужны свои постоянные обитатели, к которым всегда ходили бы гости и друзья. Поэтому мы решили создать тут "артель" молодых предпринимателей, которые не выпускали бы из своих стен всех, кто "попал" в "Бутылку" в течение дня, а может, и дольше. Предпочтение отдали не сетям и крупным компаниям — хотелось, чтобы люди протоптали сюда тропинку. Бургер они придут есть к Феде, за пельменями — к Ане, а танцевать к Диане. И нам важно было найти всех этих людей, которые согласились, на свой страх и риск, вложиться вместе с нами во всю эту историю. Как морально, так и физически и финансово. С точки зрения дизайна мы всегда придерживаемся двух критериев: "здравый смысл" и cool-фактор. Мы осознали, что на Новой Голландии нельзя делать что-то ультрасовременное: все здесь будет выглядеть так, как будто было таким и до нас. А мы только смахнули пыль. Работали мы с Любой Леонтьевой, которая делала "Кузню" и Дом Коменданта и которая дальше будет трудиться вместе с нами над следующими этапами».
Собака.ru благодарит партнера проекта в 2018 году группу компании «Кортрос» и жилой комплекс Royal Park за поддержку.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.