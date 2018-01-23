От БДТ до Эрмитажа: как Андрей Шелютто изменил дизайн-облик Петербурга

Профессия дизайнера востребована, как никогда. Почему же тогда все вокруг так некрасиво?

Вы можете себе представить, что будущим дизайнерам не везде преподаются рисунок, скульптура, живопись, композиция, архитектоника, цветоведение, шрифты — базовые предметы? А чему же учат? В основном — как услужить заказчику. Изначально приучают к лакейской функции. Отсюда и дизайн. Как-то в одном кабинете я видел золотой барочный стол с тремя ногами, которые заканчивались когтями, как у динозавра, но это были когти орла, вцепившиеся в шары-каталки в виде держав. Вот и все. Это культура зоны, которая отлично вписалась в наше с вами современное общество. Недавно Митя Харшак стал академическим руководителем Петербургского отделения Школы дизайна ВШЭ. В ВШЭ в Москве я сам преподаю, все мегаспециалисты там преподают. Должно помочь.

Для кого вы делаете проекты?

Работаем с друзьями и культурными институциями. Во всех других случаях вы не сделаете ничего хорошего и ничего не заработаете. Это бессмысленно.

Что вы скажете о вашей работе арт-директором на двух главных телеканалах?

Это был очень хороший опыт. Я благодарен судьбе за то, что три года был главным дизайнером государственного телевидения, в одной команде с выдающимися художниками — главным оператором Вадимом Юсовым и главным режиссером Иваном Дыховичным. Работа с такими людьми меняет тебя.

Кто еще вас изменил?

Больше всего на меня повлияла работа со старшекурсниками во время обучения. Самым важным старшим товарищем и учителем стал для меня художник Владимир Цеслер, с которым мы вместе потом еще и работали лет десять. Белорусская академия искусств (тогда БГТХИ), где я учился, была довольно сильной школой. У нас преподавали профессора Олег Викторович Чернышев и Ленина Николаевна Миронова, очень значимые в советской науке люди.