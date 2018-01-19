От «Бутылки» до «Манежа»: 7 лучших дизайн-решений Петербурга
Публикуем революционные (в хорошем смысле слова) начинания, которые изменили городскую среду, а также представление петербуржцев о том, как должны сегодня выглядеть общественное пространство, выставка и ее каталог, музей, отель и бар.
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На сцене во дворе «Бутылки» проходят концерты, а на открытии студии Context Pro Дианы Вишневой даже состоялся балетный гала.
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В угольных граффити на стенах пиццерии Camorra Isola дизайнеры Сергей Семич и Настя Артемьева остроумно обыграли тюремное прошлое здания.
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Открытая кирпичная кладка, деревянные панели, декоративная плитка — коридоры на каждом этаже «Бутылки» выглядят индивидуально.
«Бутылка»
Новая Голландия, уверенно ставшая интеллигентным ЦПКиО Петербурга, победоносно обживает рукотворный остров — вслед за созданием парка и катка, реконструкцией Дома Коменданта и «Кузни» осенью открылось здание бывшей тюрьмы, получившее благодаря своей круглой форме название «Бутылка». Первый этаж заняли кафе и бары, второй — книжные и дизайнерские магазины, а третий этаж — спортивные и танцевальные студии и парикмахерские. Интерьеры общественных зон разработали архитектурное бюро Ludi Architects и Любовь Леонтьева совместно с командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», а у каждого бара, шоу-рума или боксерского клуба был свой дизайнер. В «Бутылке» можно провести целый день, тем более что в открытом дворе летом работают террасы, а на сцене проходят концерты.
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Роксана Шатуновская, креативный директор «Новая Голландия: культурная урбанизация».
"Бутылка" — самое необычное и самое мрачное, из-за его истории, здание на острове. Изначально мы планировали сделать здесь бутик-отель, но потом поняли, что острову нужны свои постоянные обитатели, к которым всегда ходили бы гости и друзья. Поэтому мы решили создать тут "артель" молодых предпринимателей, которые не выпускали бы из своих стен всех, кто "попал" в "Бутылку" в течение дня, а может, и дольше. Предпочтение отдали не сетям и крупным компаниям — хотелось, чтобы люди протоптали сюда тропинку. Бургер они придут есть к Феде, за пельменями — к Ане, а танцевать к Диане. И нам важно было найти всех этих людей, которые согласились, на свой страх и риск, вложиться вместе с нами во всю эту историю. Как морально, так и физически и финансово. С точки зрения дизайна мы всегда придерживаемся двух критериев: "здравый смысл" и cool-фактор. Мы осознали, что на Новой Голландии нельзя делать что-то ультрасовременное: все здесь будет выглядеть так, как будто было таким и до нас. А мы только смахнули пыль. Работали мы с Любой Леонтьевой, которая делала "Кузню" и Дом Коменданта и которая дальше будет трудиться вместе с нами над следующими этапами».
Выставка «Братья Хенкины»
Куратор выставки уникального частного фотоархива Дмитрий Озерков пригласил оформить экспозицию «Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920–1930-х годов» художника Андрея Шелютто. Так появилась залитая красным светом фотолаборатория, где на прищепках и в кюветах для проявки отпечатков разместились вполне бытовые фотографии счастливых улыбающихся людей, которые через несколько лет будут убивать друг друга. Экспозиционное решение должно было само по себе стать актом современного искусства. И это произошло — выставка превратилась в иммерсивную инсталляцию.
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Дмитрий Озерков заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа
Мы сразу поняли, что сделать выставку братьев Хенкиных — нетривиальная и трудоемкая задача. Ведь фотографий как таковых нет: речь могла идти только о показе современных отпечатков со старых пленок. За выставку говорила невероятная драматичность материала. Против — отсутствие экспонатов. Но мы поняли, что для выставки нужен особый дизайнер, который сможет понять и прочувствовать всю неочевидную глубину этих образов. И включиться в постоянный диалог с нами. Я решил обратиться к Андрею Шелютто, с которым мы уже не раз работали. Его венецианский каталог эрмитажной коллекции Дмитрия Пригова, на мой взгляд, — книжный шедевр. Андрей отозвался мгновенно, а дальше все происходило стремительно. Диалог с дизайнером — это идеальная ситуация для куратора. Андрей вспомнил "Фотоувеличение" Антониони. Я же хотел, чтобы на первый план вышла не материальность фотографии, а сама природа этого процесса, позволяющего зрителю стать очевидцем "проявляющей всё истории". На время выставки Белый зал мы превратили в фотолабораторию, где посетителям приходилось буквально вглядываться в смутное прошлое. Экспозиция вышла очень графичной. План выставки выстроился "иксом" — заглавной буквой фамилии авторов. Снимки легли в ванночки и повисли на прищепках. В центре встал черный куб проявочной, в котором мы потом провели серию мастер-классов по разным техникам печати. Графический знак, заменивший название "2Хенкин2", обыгрывал театральную природу экспозиции. На стену проецировались все снимки в большом размере. Считали ли сами Хенкины себя художниками? Мы этого не знаем. Мотивы их работ нам, увы, не выяснить. С помощью Андрея нам удалось, как мне кажется, предельно деликатно обойтись с тем немногим, что нам от них осталось».
Музей железных дорог
За Балтийским вокзалом, на мертвой до недавнего времени территории промзоны, появился первый в городе высокотехнологичный музей. Даже тотально критикующий все новое в Петербурге блогер-урбанист Илья Варламов благословил проект. Паровоз в разрезе, двигающиеся макеты, гигантский экран, сканирующий внутренности локомотива, сенсорный стол с документами в кабинете министра путей сообщения Российской империи — и все это в гигантском подковообразном здании, спроектированном архитектурным бюро «Студия 44». Кстати, его руководитель Никита Явейн — потомственный архитектор-вокзалостроитель.
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Никита Явейн руководитель архитектурного бюро «Студия 44»
В проекте было много объективных сложностей, которые мы постарались использовать в позитивном ключе. Одна из трудностей связана с тем, что железнодорожные пути и основное здание находятся под разными углами, — обыграли этот момент наклонными плоскостями, поворотными элементами. Условно объект можно разделить на две части: историческую и новую. В исторической части стремились сохранить все, что осталось, а в новой использовали максимальное количество технических новшеств, которые очень нравятся посетителям, особенно детям. Побывав во многих аналогичных музеях за границей, мы пришли к выводу, что в таком проекте нельзя обойтись без верхней точки обзора. Поэтому мы разделили экспозицию на три зоны. Главная точка — сверху, позволяющая увидеть всю картину с высоты. Затем можно спуститься и посмотреть то, что привлекло внимание, вблизи. Третий ракурс — снизу — маршрут, проходящий под поездами. Сейчас не все зоны музея открыты, недоделаны многие интерьеры вагонов. Надеемся, что летом можно будет увидеть все. Практика таких музеев показывает, что они живут долго и не перестают быть интересными. На мой взгляд, технические музеи — это будущее.».
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В части номеров отеля панорамный вид на колоннаду Казанского собора прилагается к дизайну в стиле лофт.
Wynwood Hotel
Гостиница, в которую хочется заселиться навсегда, открылась на набережной канала Грибоедова, напротив Казанского собора — при его строительстве здесь жил архитектор Андрей Воронихин. 38 номеров, ни один из которых не повторяет другой, авторские блюда, приготовленные из фермерских продуктов в ресторане Jungle, — здесь петербуржцы начинают завидовать приезжим. Для закрепления результата ближе к лету создатели проекта планируют открыть на крыше еще и бар с видом «на все».
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Анастасия Баранова идеолог Wynwood Hotel
Мы хотели сделать отель, аналогов которому нет в нашем городе, — продуманное до мелочей "третье место" в самом центре Петербурга, куда хотелось бы возвращаться. Оформлением номеров занималась студия Choice Interior Studio, общественных зон - DA Architects. 10 января 2017 года началось строительство, а уже 30 июля мы приняли первых гостей отеля. Часто дизайнерские решения принимались прямо в процессе стройки, во время работы здание открывало свои секреты: так, под слоями гипрока обнаружились кирпичные своды и железные балки. Нам хотелось сохранить органику здания, поэтому в некоторых номерах под потолками появилась сетка — так мы занизили потолки, чтобы сделать номера уютнее, и одновременно подчеркнули аутентичность помещений. Выломали огромную советскую лестницу, освободив пространство для лифта и зоны ресепшен. К делу подошли скрупулезно: мебель, оборудование, косметику выбирали долго, после множества проб. Команда отеля сама жила в номерах, задолго до заезда первых гостей. Так поняли, например, что выбранные нами лейки для душа не подходят, — и заменили их на более удобные. В результате в одном из отзывов гость написал: «Не хочется выходить из номера, хотя приехал посмотреть Петербург».
Бар Tawny
Крохотный, но при этом двухэтажный бар с балконом и собственным двориком целиком занял пристройку здания «Голицын-лофта». Источником вдохновения для дизайнера Кристины Лазаревой и владельцев — шефа Романа Редмана и команды Poison bar — cтал Лиссабон. Изначально нестандартное пространство им удалось сделать исключительно небанальным. Даже гости, равнодушные к вину, говорят, что, когда приходят в это заведение португальской кухни, не могут отказаться от рюмки-другой порто.
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Кристина Лазарева дизайнер интерьера бара Tawny
Многие предметы интерьера выполнены на заказ петербургскими мастерскими: диван и барные стулья — фабрикой "Антиформика", светильники ручной работы — Handle Studio, фурнитура и латунная обшивка порталов кухонной зоны — мастерской Александра Богданова, паркет — производством "Арт Реал". Повезло с мастерами, сумевшими очень глубоко проникнуться идеей и атмосферой. Португалию невозможно представить без плитки "азулежу": оригинальные образцы мы привезли из Лиссабона, но самое большое панно над баром создано петербургским художником Марком Поповым прямо на месте. Некоторые стулья, подсвечники, подносы со своей историей — они были куплены на европейских рынках. Фасад был в ужасном состоянии, а во дворе пришлось перекладывать все инженерные коммуникации. Балкона не было, его надстроили. Зато соседи говорят теперь спасибо — растения оживляют двор, а снег больше не заваливает его до окон второго этажа. Посетители поражаются обилию теплого света: в баре действительно собрано большое количество осветительных приборов, которые в зависимости от времени суток включаются в разных режимах».
ЦВЗ «Манеж»
Открывшийся прошлым летом после реконструкции главный выставочный зал города сразу порадовал актуальным архитектурным решением, предложенным Александром Кривенцовым. За полтора года стало ясно, что за историческим фасадом с его современной начинкой скрывается выверенное концептуальное содержание — плод усилий новой команды директора Павла Пригара и главы попечительского совета Семена Михайловского. В ЦВЗ динамично сменяют друг друга выставки (хиты — «Современные русские художники — участники Венецианской биеннале», «Китайская армия», «70-е. Со_при_частность»), дополненные яркими камерными проектами на территории вокруг «Манежа» («Нос Кваренги», стрит-арт-проект «НЕлишний человек»). Книжный магазин, сувенирная продукция и каталоги довершают оптимистическую картину.
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Павел Пригара директор ЦВЗ «Манеж»
Мы изначально воспринимали "Манеж" не только как прекрасное творение Кваренги, но как многомерное пространство, многогранное явление, институцию. Это место, где люди знакомятся с чем-то новым в искусстве, культуре, дизайне. Наша задача преобразить пространство так, чтобы дизайн не довлел над художественным смыслом. При этом сам "Манеж" — объединяющее начало. Дизайн билета или иллюстрации, публикуемой на нашей странице в "Инстаграме", не менее важен, чем оформление выставок и проектов. Черные столбы на нашем логотипе символизируют не границы, а пустоту, которую мы заполняем художественным смыслом».
Ландшафтное бюро «МОХ»
На выставку «Жан Прувe. Конструктор» у западного фасада «Манежа» к нам привезли послевоенный сборный дом «6 х 9» и мебель по проектам одного из главных идеологов мирового дизайна и архитектуры ХХ века. Уличная экспозиция и сама по себе была событием, но общегородским явлением она стала благодаря разнотравью и березкам, которыми ландшафтное бюро «МОХ» интегрировало дом-конструктор в городской пейзаж.
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Юрий Фоменко главный ландшафтный дизайнер ландшафтного бюро «МОХ»
Сразу было понятно, что дом Пруве не может просто так стоять на площади у "Манежа". Если изучить историю зданий-конструкторов французского архитектора, которые создавались в тяжелое время послевоенной разрухи, то становится очевидно, что пространство вокруг постройки не могло быть каким-то помпезным, претенциозным. Сад должен был правильно подать сооружение. Мы простроили ландшафт с точки зрения архитектуры так, что все части сада кратны друг другу. При четко продуманной архитектуре оформили площадь простыми средствами, "обняли" дом-конструктор естественными растениями: пшеницей, березами. Мы создали кусочек природы в гранитном мешке центра города. Простота и понятность ландшафтного проекта, который деликатно "поддерживал" дом, понравились как "Манежу", так и посетителям выставки».
Текст: Виталий Котов
Фото: архивы пресс-служб, архивы ЦВЗ «Манеж», Филипп Белобородов, Илья Варламов, Иван Сорокин
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