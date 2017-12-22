Эндрю Логан: «Петербург вышел из тьмы к свету»

Британский художник-эксцентрик Эндрю Логан прибыл в Петербург, чтобы прочесть лекцию на сессии Lakhta View в Доме Книги. Мы узнали у скульптора, дизайнера ювелирных украшений и идеолога альтернативной моды, какое впечатление на него произвел Ленинград 80-х и каким он увидел наш город сегодня.

Художник Эндрю Логан — единомышленник Энди Уорхола, Вивьен Вествуд и Зандры Роудс.

Искусство Я не отношу себя к поп-арту, не работаю только с бронзой или маслом, не определяю свой стиль — он уникален. У меня своя школа и свои концепции. Но главная задача моих работ — создать атмосферу радости. Я открыл свой Музей Скульптуры в Уэльсе, чтобы вдохновлять людей. Они приходят и думают: «О, я тоже могу сделать это или что-нибудь ещё». И это прекрасно. У нас так мало времени здесь, на Земле, и я хочу привнести в жизнь праздник. Красота Все мои работы прославляют красоту: неважно, живопись это скульптура или перформанс.В повседневной жизни нам не всегда удается заметить прекрасное. Мы открываем газеты — и что мы видим? Статьи о Путине, Трампе, разрушениях, смерти. Но то место, где мы живем — наша планета — она удивительна. Мне нравится учение Кришны, хотя я и не являюсь его последователем. Согласно кришнаитской концепции, мы рождаемся, мы умираем, а в промежутке важно уметь повеселиться!

Студия Эндрю Логана

Работа Логана «Zandra Meets Klimt»

Ювелирные украшения, созданные Эндрю Логаном

Цвет Я часто бываю в Индии — это страна цвета: так ярко одеваются люди, так много оттенков у тропиков. Но что Лондон, что Петербург — все люди в черном, это так мрачно! Я не представляю свою жизнь без цвета, у меня дома — розовый, желтый, голубой, все цвета! Город состоит из людей и это жители должны давать ему цвет. Идеальный город Лучше всего для описания идеального мегаполиса подойдет слово «органичный». Это город, наполненный разными цветами и светом. В нем деревья, здания, всё остальное — части единого целого, берущего начало в природе, в естественном и натуральном. Если бы я создавал город, он состоял бы из летающих пузырей. Пузыри висели бы в воздухе и все были бы связаны между собой. Ленинград 80-х и Петербург в канун 2018-го Петербург вышел из тьмы к свету с момента моего первого приезда в 80-е. Но люди, которых я встретил, были прекрасны: Тимур Новиков, Сергей Бугаев-Африка. Город очень изменился с тех пор — стало так много света! Деревья, здания, мосты — все сияет, это завораживающе. Если бы я делал работу о Петербурге, она была бы прекрасного голубого цвета с множеством световых акцентов.

Владислав Мамышев-Монро (образ Любови Орловой), Эндрю Логан и Андрей Бартенев. Перформанс «Бьющиеся зеркала», клуб «Студия», 2003 год. Фото: Александр Хромов