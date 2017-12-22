Эндрю Логан: «Петербург вышел из тьмы к свету»

Британский художник-эксцентрик Эндрю Логан прибыл в Петербург, чтобы прочесть лекцию на сессии Lakhta View в Доме Книги. Мы узнали у скульптора, дизайнера ювелирных украшений и идеолога альтернативной моды, какое впечатление на него произвел Ленинград 80-х и каким он увидел наш город сегодня.

  • Художник Эндрю Логан — единомышленник Энди Уорхола, Вивьен Вествуд и Зандры Роудс.

Искусство 

Я не отношу себя к поп-арту, не работаю только с бронзой или маслом, не определяю свой стиль — он уникален. У меня своя школа и свои концепции. Но главная задача моих работ — создать атмосферу радости. Я открыл свой Музей Скульптуры в Уэльсе, чтобы вдохновлять людей. Они приходят и думают: «О, я тоже могу сделать это или что-нибудь ещё». И это прекрасно. У нас так мало времени здесь, на Земле, и я хочу привнести в жизнь праздник.
 

Красота

Все мои работы прославляют красоту: неважно, живопись это скульптура или перформанс.В повседневной жизни нам не всегда удается заметить прекрасное. Мы открываем газеты — и что мы видим? Статьи о Путине, Трампе, разрушениях, смерти. Но то место, где мы живем — наша планета — она удивительна. Мне нравится учение Кришны, хотя я и не являюсь его последователем. Согласно кришнаитской концепции, мы рождаемся, мы умираем, а в промежутке важно уметь повеселиться!

  • Студия Эндрю Логана

  • Работа Логана «Zandra Meets Klimt»

  • Ювелирные украшения, созданные Эндрю Логаном 

Цвет

Я часто бываю в Индии — это страна цвета: так ярко одеваются люди, так много оттенков у тропиков. Но что Лондон, что Петербург — все люди в черном, это так мрачно! Я не представляю свою жизнь без цвета, у меня дома — розовый, желтый, голубой, все цвета! Город состоит из людей и это жители должны давать ему цвет.

Идеальный город

Лучше всего для описания идеального мегаполиса подойдет слово «органичный». Это город, наполненный разными цветами и светом. В нем деревья, здания, всё остальное — части единого целого, берущего начало в природе, в естественном и натуральном. Если бы я создавал город, он состоял бы из летающих пузырей. Пузыри висели бы в воздухе и все были бы связаны между собой.

Ленинград 80-х и Петербург в канун 2018-го

Петербург вышел из тьмы к свету с момента моего первого приезда в 80-е. Но люди, которых я встретил, были прекрасны: Тимур Новиков, Сергей Бугаев-Африка. Город очень изменился с тех пор — стало так много света! Деревья, здания, мосты — все сияет, это завораживающе. Если бы я делал работу о Петербурге, она была бы прекрасного голубого цвета с множеством световых акцентов.

  • Владислав Мамышев-Монро (образ Любови Орловой), Эндрю Логан и Андрей Бартенев. Перформанс «Бьющиеся зеркала», клуб «Студия», 2003 год. Фото: Александр Хромов

Лахта Центр

Мне представилась уникальная возможность посетить небоскреб вместе с главным инженером проекта, это было крайне захватывающе. Немного подвела погода, но, видимо, сказывается зима и близость воды. Думаю, летом здесь будет просто отлично. Лахта Центр великолепен, он станет прекрасным атрибутом города и новой главой в истории Петербурга. На мой взгляд, небоскреб очень удачно расположен за пределами районов с исторической застройкой. В Париже, например, пошли точно по такому же пути — центр сохраняет свой исторический облик, а современный футуристичный район строится в пригороде.

Россия

Смог бы я вы жить в России? Об этом меня еще никогда не спрашивали. Спасибо за приглашение. Я ощущаю себя гражданином мира, поэтому, если не будет проблем с визами — почему нет? У меня здесь множество талантливых друзей.

Интервью прошло в Гранд Отеле Европа в рамках проекта Lakhta View (инициатор — Лахта Центр)

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