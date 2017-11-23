Yankee Candle запустил в России интернет-магазин
Без преувеличений культовый производитель свечей Yankee Candle, запах которых в Youtube-программе «Good mythical morning» угадывают закрытыми глазами, открыл в России интернет-магазин. Теперь восковые тарталетки, аромадифуззоры и ароматизаторы для автомобиля можно купить, не выходя из дома — на выбор предлагается вкус ванильного капкейка, крамбла, ягодного щербета, мяты, трюфеля и сицилийского лимона. Аксессуары стоимостью от 200 рублей доезжают из Москвы до Петербурга за дополнительные 250 рублей (при заказе от 5000 рублей — бесплатно) в течение семи рабочих дней.
Напомним, история Yankee Candle началась в 1969 году в Штатах: накануне Рождества Майкл Киттридж решил сделать своей маме подарок — свечу. Соседке так понравилась эта идея, что она попросила подарить ей такую же. Вскоре заказы Майку стали приходить со всей страны, а его небольшая мастерская превратилась в самый узнаваемый и продаваемый бренд в сегменте ароматических свечей.
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